Szülés után gyakori

Akárcsak a menopauza során, a várandósság után is a hormonális változás tehető felelőssé a hüvelyszárazságért. A terhesség alatt megnövekedett ösztrogén a szülés követően jócskán lecsökken, helyette a tejtermelést segítő prolaktin szintje emelkedik meg.

Meddig tart a szülés utáni felépülés? Szakértőnk egy videóban foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat ezzel kapcsolatban.

Ez erőteljes hatással van a hüvelyváladékra is: a hám elvékonyodik, ellenálló képessége pedig romlik. A megváltozott hormonháztartás a teljes szoptatási időszak alatt fennáll, de még azoknál is eltarthat a szülést követően fél évig, akik nem tudják szoptatni a babájukat.

Fájdalmas együttlétek

Az optimálisnál kevesebb mennyiségű váladék hüvelyi összetapadást, rövidüléseket vagy akár szűkületet is okozhat. A szexuális életre ugyancsak rányomhatják a bélyegüket a kellemetlen, égő, viszkető fájdalmas érzéssel járó közösülések. Az aktus során könnyen keletkezhetnek hámsérülések is, amelyek utat engedhetnek különböző gombás vagy bakteriális fertőzéseknek. Ráadásul a probléma tovább terjedhet a húgyutakra, így akár gyakori vizelés ingert okozó hólyaghurut is kialakulhat. Ez a kórkép sok esetben már antibiotikumos kezelést tehet indokolttá, ami szintén károsítja az egészséges hüvelyflórát.

Fiatalabb korban is számos ok miatt alakulhat ki hüvelyszárazság. Fotó: Getty Images

Gyógyszerek, betegségek és stressz

A hüvelyváladékra különböző gyógyszerek is gyakran negatív hatással lehetnek, különösen igaz ez az antibiotikumokra és afogamzásgátlótablettákra. Az antibiotikumok elpusztítják azokat a jótékony hatású tejsavbaktériumokat, amelyek jelenléte elengedhetetlenül fontos az egészséges hüvelyflórához, a hormonális készítmények pedig ösztrogénhiányos tüneteket produkálva okozhatják a hüvelyhám elvékonyodását.

Az allergiára szedett antihisztaminok szintén felboríthatják a hüvelyváladék összetételének kényes egyensúlyát, ahogy egyes kezelési módok, így például a kemoterápia és a sugárkezelés is. Néhány betegség - például a diabétesz, endokrin vagy pajzsmirigy-betegségek - mellett akár lelki problémák is okozhatnak mellékhatásként hüvelyszárazságot.

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy nemcsak fizikai, de lelki eredetű okai is lehetnek a problémának. A párkapcsolati nehézségek, a stressz, valamint a korábbi rossz tapasztalatok emléke mind kihathat a hüvelyflóra állapotára. Ráadásul a hangulatjavítóként alkalmazott antidepresszánsok mellékhatásként szintén csökkenthetik a hüvelyváladékot, akárcsak a túlzott alkoholfogyasztás, a dohányzás, a hirtelen fogyás vagy éppen a kevés folyadékbevitel. Megfelelő segítség híján a helyzet egyre súlyosabbá válhat, ezért fontos, hogy minél előbb igyekezzünk rá hatásos, és hosszú távon is alkalmazható megoldást találni.

Tehetünk ellene!

A probléma okainak felderítése mellett érdemes azonnal megkezdeni a hüvelyflóra helyreállítását és feltölteni a hámot egészséges mértékű nedvességgel. Ehhez a rendelkezésünkre állnak a patikákban vény nélkül is kapható készítmények. Ilyenek például a hormonmentes, hialuronsavat és gyógynövénykivonatokat tartalmazó hüvelykúpok, amelyek erősítik a szövetek szerkezetét, javítják a tónusát és a rugalmasságát, segítik tápanyagellátását. A fájdalmas szexuális aktusokra megoldást jelenthetnek a síkosítók, valamint sokat segíthet a dohányzás elhagyása és a rendszeres gátizomtorna is.

A különböző irritációkra, felületi sebekre, berepedésekre és sérülésekre alkalmazhatunk természetes hatóanyag-tartalmú kenőcsöket a hüvely környékén. Az egészséges sejtosztódást, hámképződést segítő hialuronsavas készítmények gyakran egyéb olyan hatóanyagokkal is kiegészülnek, mint például az édesmandula- és szilikonolaj. Míg az előbbi szövetmegújító hatása mellett nyugtat és regenerál, addig a szilikonolaj a testfelületen vékony filmréteget képezve védi a bőrt az irritációtól.