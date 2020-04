Hüvelyszárazság sugárkezelés miatt

Mi a sugárkezelés?

Hogyan alapozhatja meg azendometriózisa hüvelyszárazság kialakulását? Részletek itt.

A sugárkezelés a daganatterápia egyik fő kezelési módja a kemoterápia és a gyógyszeres kezelés mellett. A külsőleg, illetve belsőleg alkalmazott sugárterápia lényege, hogy a daganatos sejteket ionizáló sugárzással pusztítják el, a sugárzás ugyanis ionizációt indít be a sejtekben, ami szabad gyökök képzésével károsítja azok DNS-ét. A terápia azért alkalmas a daganatos betegségek kezelésére, mert ugyan a beteg ép szövetei is sugárzást kapnak, azoknak viszont általában alacsonyabb a sugárérzékenysége, mint a daganatos sejteknek.

Elsősorban jól körülhatárolható, helyi vagy helyileg terjedő rákos betegségnél alkalmazható, de használják áttétes daganatoknál, illetve agyi, tüdő-, máj- és csontáttéteknél is. Ugyancsak előfordulhat, hogy korai stádiumú, kis méretű tumorokat kezelnek sugárterápiával. A sebészettel szemben előnye, hogy határa nem olyan éles, mint a műtéti területeké, emiatt nagyobb területeket lehet vele besugározni, mint amekkorát egy sebész általában operálni tud. A sugárkezelés alkalmazási módja többféle: lehet műtétet kiegészítő eljárás (végezhetik azt megelőzően, vagy a műtét után is, hogy javítsa a gyógyulási esélyeket), alkalmazhatják elsődleges gyógyító eljárásként, vagy javasolhatják a tünetek csökkentésre is.

A kismedencei sugárkezelés megviseli a hüvely állapotát. Fotó: Getty Images

Kismedencei sugárkezelés: ilyen mellékhatásokkal járhat

A kismedencei sugárkezelést általában az emésztőrendszer alsó szakaszában megjelenő, illetve nőgyógyászati daganatok esetén alkalmazzák, például méhdaganatok, petefészek-, prosztata-, húgyhólyag-, valamint vastagbél- és végbélráknál. Mivel a sugárterápia helyi kezelés, tehát mellékhatásai is a test kezelt pontján várhatóak, kismedencei besugárzás esetén elsősorban a nemi szerveket, illetve szexuális funkciókat érintő mellékhatások jelentkezhetnek. A kezelés alatt számítani lehet hasmenésre, gyakori vizelési ingerre, égő érzés megjelenésére vizeléskor, bőrvörösségre, a testszőrzet tartós kihullására, illetve hüvelyszárazságra. A később (vagyis a terápia után) jelentkező panaszok közül a legjellemzőbbek az emésztési zavarok, a véres széklet, a gyakori vizelési inger/vizelés, ameddőségés a korai menopauza.

A hüvely különösen megszenvedi a kismedencei sugárkezelést. A páciensek váladékozást, érzékenységet, fájdalmat, viszketést, szárazságot, hegesedést, a rugalmasság/tágulékonyság, illetve a libidó csökkenését tapasztalhatják. Mindezen szimptómák amellett, hogy kellemetlen, kínzó élménnyé teszik például a szexuális együttlétet, még önértékelési problémákat is okozhatnak. Hiszen ha nem vagyunk elégedettek magunkkal - jelen esetben a számtalan testi tünet miatt -, akkor nem érezzük úgy, hogy kívánatosak lennénk.

Mi segíthet?

Az egyik legfontosabb, hogy kezeljük a sugárkezelés miatt kialakult hüvelyszárazságot. Hüvelyszárazság esetén a hüvely és a szeméremtest vérellátása gyengül, a szövet tónusa, rugalmassága, ellenállása csökken, ez pedig számos negatív következménnyel járhat. A hám síkossága csökken, sérülékenyebbé válik, a sérülések pedig a rosszabb vérellátás miatt nehezebben gyógyulnak, és fokozódik a fertőzésekre való hajlam is.

Az aktus során jelentkezőfájdalomsíkosító zselék, kúpok használatával elkerülhető, de ezek a kiszáradt hámot nem regenerálják. A különféle hormonmentes készítmények azonban igen: amellett, hogy mérséklik a tüneteket, segítenek a kiszáradt hám állapotának helyreállításában is, így a hüvely ismét síkosabbá, rugalmasabbá válik. A kulcsszó egyébként a hormonmentes! Mivel egyes szövetek rosszindulatú sejtburjánzását az ösztrogén hormon elősegítheti, így bizonyos típusú daganatos betegségek, példáulemlőrákesetén a tünetek - így a hüvelyszárazság - kezelésekor ellenjavallt hormontartalmú termékeket használni.

Az egyéb nőgyógyászati tünetek mérséklésére hasznosak lehetnek például a medencefenéki izomlazító gyakorlatok. A medencefenék a szeméremcsont és a farokcsont között található, feladatai közé tartozik a kismedencei szervek, például a méh, húgyhólyag, végbél alátámasztása, a húgycső és a végbél záróizomzata működésének segítése, de fontos szerepe van a szexualitásban is. Ha rendszeresen tornáztatjuk ezt a részt, azzal javíthatjuk a medencefenéki izmokat ellátó idegek működését, erősíthetjük az izmokat. Aki nem idegenkedik tőle, hüvelyi dilatátort is használhat, ez egy olyan eszköz, amely a hüvely mechanikus kitágítására, megnövelésére alkalmas, és enyhíti a sugárkezelés mellékhatásaként megjelenő csökkent tágulékonyságot. Mindezekről érdemes a kezelőorvosnál érdeklődni.