Honnan ered a fütyi és fityma szavunk?

Gondolt-e már arra, honnan ered a fütyi és a fityma szavunk? Nem? Pedig igen érdekes a két szó eredete. A nyest.hu szerint a fityma természetesen a korábban már említett, hangutánzó eredetű fityeg és fitymál igékkel függ össze (korábban azonos jelentéssel a fitymány szót is használták - míg a fityma a 15. a fitymány a 16. században bukkan fel).

Honnan ered a fütyi és a fityma szavunk? Fotó: iStock

Az elnevezés motivációja természetesen az, hogy az előbőr lóg, "fityeg". A fityma szónak van egy másik, ma már szintén kihaltnak tekinthető használata: a melléknévi "hitvány", illetve a főnévi "kevésre becsült dolog". Ez csak a 18. század végén bukkan fel, és tudatos nyelvújítói elvonás a fitymálból.

Mint írják, a fütyi eredetére A magyar nyelv történeti-etimológiai szótárában (TESz.) nem találtak adatot, de ott is szerepel, hogy a fütyülőt használták "penis" jelentésben. A szótár ezt sem magyarázza, de egyértelmű, hogy itt egy hasonlóságon alapuló jelentésátvitellel (metaforával) van dolgunk: a hímvessző a furulyára és hasonló jellegű hangszerekre emlékeztet. A fütyülés és a hímvessző párhuzama erre vonatkozik. A szerv nemi, és nem vizelési funkciójára utal az is, mikor a gyereknek azt mondják: sok répát kell ennie, hogy jól tudjon fütyülni. (Természetesen a répa is formájának köszönhetően kerül a képbe.)

A fütyi "hímvessző" jelentéséhez hozzájárulhatott a pénisz egy másik elnevezése, a fütykös is. A szó eredete nem tisztázott, de az biztos, hogy a "hímvessző" jelentése a "bunkósbot" jelentésből fejlődött.

