Hogyan eddzünk, hogy jobb legyen a szex?

Vannak olyan gyakorlatok, amelyek nemcsak abban segítenek, hogy erősebb, kiformáltabb testünk legyen, de egyúttal abban is, hogy többet bírjunk az ágyban. A trükk az, hogy csípő- és medencemozgásunk igencsak hozzájárul a jobb, intenzívebb szexuális élményekhez, így nem árt ezekre extrán odafigyelni.

1. Féltérdes nyomás

Eddzük a hüvelyt is! A Kegel-gyakorlatokkal fejleszthető a hüvelyi orgazmus készség elérése és intenzitása is! Az orgazmus velejárója fiziológiailag az alhasi, hüvelykörnyéki izmok spontán, ritmikus összehúzódása. Ennek elérését és intenzitását segítik a Kegel-gyakorlatok.

2. Lábemelés

3. Kutyamászás

Egyes gyakorlatok növelik a szexuális teljesítményt

4. 360 fokos kánkán

5. A VS

Lépjünk előre tetszőleges lábunkkal, térdeljünk le másikkal - próbáljunk meg mindenhol 90 fokot bezárni.- akár teli vizespalackokat is, ha nincs más -, emeljük meg ezeket vállmagasságba, fülünk mellé, majd lökjük a súlyokat az égbe egy erőteljes mozdulattal. Innen engedjük vissza a súlyokat lassan. Ismételjünk.Függeszkedjünk le egy tetszőleges helyről - természetesen otthoni környezetben arra is figyeljünk, hogy ez elbír-e minket. Lábainkkal tegyünkúgy, hogy egyszerre csak az egyik lábunkat húzzuk fel hasfalunkig. Ha keményen tartjuk magunkat és hasfalunkat is dolgoztatjuk, ez remek alhaserősítő mozdulatsor lehet.Kezdjük ezt a mozdulatot kutyapozícióból - ereszkedjünk le egész testes pozícióba, csináljunk négy lábfelhúzást, majd emelkedjünk vissza kutyapozícióba: ez remek kardiogyakorlat ésHa ezt meg tudjuk csinálni, mindent meg tudunk csinálni. Menjünk le asztalpozícióba (arcunk és testünk felfelé néz, kinyújtott kezeinken és lábainkon tartjuk magunkat), majdúgy, hogy közben teljes testünk egy kört végez - azt mi döntjük el, hogy az óramutató járásával megegyező vagy ellenkező irányba végezzük mindezt.A Victoria's Secretről elnevezett gyakorlat sem rossz: oldalfekvésből nyomjuk ki magunkat lent lévő kezünkkel teljesen, szabadon lévő kezünket pedig tartsuk a levegőbe. Emeljük nem a padlón lévő lábunkat olyan magasra, ahogyan csak lehet, majda hasunkhoz.