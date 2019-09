Van már orgazmusod? És ugye hüvelyi?

Strigulázás, kötelesség

Tudta-e? Pornográfnak azt a műalkotást vagy ipari terméket nevezzük, amely minden különösebb pozitív érzelmi hatás nélkül, a nemi szervek közvetlen vagy éppen karikírozottan "felnagyított" mutogatásával a szexet, mint lecsupaszított, leegyszerűsített aktust ábrázolja. A megformálás középpontjában a testek játéka, a szex - olykor meglehetősen durva - technikája kerül. A pornográf "műalkotás" azzal is kiérdemli az idézőjelet, hogy az esetek zömében nélkülözi a művészi értékeket - olvasható Sz. Mikus Edit szexológus honlapján.

Pornóból tanulnak a fiatalok

Ha nem lesz orgazmusod, elhagylak!

A nők nagyjából 5-10 százaléka remek orgazmus-készségű, ők nem is értik meg azokat, akiknek problémát okoz a csúcsra eljutni. Pedig van, akinek egyáltalán nem megy.Nem azért, mert szervileg hiányos vagy a fizikai állapota nem teszi rá alkalmassá, hanem pszichésen. Hozzávetőlegesen ugyanennyi nőnek van ugyan orgazmusa, csakhogy az messze elmarad a vélt vagy valós elvárásoktól, és körülbelül minden második nőre igaz, hogy némi kínlódás után megtanulja az orgazmust, de sosem lesz egyforma az érzés.Az ilyen nők azt hihetik, hogy nem volt orgazmusuk, pedig volt nekik, csak nem olyan, mint a filmeken. Sokan vannak, akik valamiféle ájulásra, extázisra várnak, felépítenek magukban valami "érzéki légvárat", és nem hajlandók elfogadni, hogy az orgazmus másmilyen is lehet.És persze sok férfi is van, aki nem elégszik meg a csendesebb orgazmussal. Nekik elvárásaik vannak - mondja Sz. Mikus Edit, szexológus.Igen. Amikor én voltam 20-30 éves, akkor arra panaszkodtunk, hogy a férfiak nem figyelnek a nőre, nekik csak a saját kéjük a fontos, utána csak rágyújtanak egy cigire, fal felé fordulnak. Addig-addig reklamáltunk, amíg most átestünk a ló túlsó oldalára. Olyan fiatalemberek nőnek fel, válnak férfivá, akik a kéjük feltételévé tették, hogy a velük szeretkező nőnek legyen orgazmusa, de az sem mindegy, hogy milyen!Nekik a sóhajtozással telített hüvelyi orgazmus kell, és ezt számon kérik hogy van-e már.Ha a nőnek nincs - és persze állandóan számon kérik, hogy van-e már - akkor képesek lecserélni egy olyanra, akinek van, aki hangosabban sóhajtozik. Na most nehogy azt higgyük, hogy emögött csak az van, hogy a partner kéje a fontos. Az esetek zömében arról van szó, hogy megveregetik a vállukat,Teljesítménykényszer van: orgazmust kell okozni, mindenáron. A nőnek pedig az okozhogy orgazmust kell megélni. Nem is akármilyet: hüvelyi orgazmust, visításokkal.Igen, mert nem lehet kényszerre, lazultan szeretkezni. Tehát ez olyan, mint ha a pénisznek azt mondanák, hogy állj fel, vagy lövök! Ugyanígy, ha a férfi ezt parancsolja: visíts, és legyen orgazmusod! Na, ettől aztán biztosan nem lesz. Néha bizony az ember csupán egy kis gyengédségre vágyik, máskor csak pár perces, ami feloldja a feszültségeket - magyarázza a szexológus.szerint komoly problémákat okozhat később, hogy a fiatalok nagy része már tízes éveinek végére kiég.Semmivel sem könnyebb a mai fiataloknak, mint nekünk volt, ráadásul a szex lényege ugyanaz mint kétezer vagy ötezer évvel ezelőtt. Azt gondolom, hogy a szexuális felvilágosítással sem mentünk semerre se az elmúlt 28 évben, mióta foglalkozom ezzel.A mai fiatalok többet tudnak, de a több információ miatt nagyobb káosz is van a fejükben.Nem felvilágosítani kell őket, hanem rendet tenni abban a sok mindenben, amit összeszedtek, mert rengeteg dolgot rosszul gondolnak. Alapvetően. Kész katasztrófa, ha valaki azt hiszi, hogy úgy kell élni a szexuális életet, ahogy ott látja. Hiszen elfelejtik, hogy az nem egy felvilágosító műfaj, hanem egy karikatúra-műfaj. Egy karikatúrához igazítani a valós életet, az megint karikatúra lesz! És ott is tartunk. Nem könnyebb a mai fiataloknak, sokkal hamarabb kezdik a nemi életüket, és elfelejtik, hogyIgen. Ilyet én elképzelni nem tudtam volna 20-30 évvel ezelőtt, hogy 18 éves fiatal azt mondja nekem, hogy "most lesz az esküvőm, és tessék engem feltuningolni, mert fél éve nekem nincs is kedvem a szexhez". 18 évest kell tuningolni esküvő előtt?! Hát akkor mikor rontotta el, ha már most unja? Nyilván ott, hogy túlságosan korán kezdte.Meg aztán tetten érhető az is, hogy a természet örömeinek helyét a férfiaknál átvette a technika. Az autóknak, számítógépeknek, internetes örömöknek, különböző technikai kütyüjeiknek hódolnak, ahelyett, hogy ágyba bújnának.