Gésagolyó: élvezetet fokozó játékszer vagy izomerősítő?

Ismeri a gésagolyókat? Hallott arról, hogy ez a furcsa kis eszköz nemcsak erotikus játékszernek, hanem a medenceizmokat erősítő segédeszköznek is használható?

Szégyenlősek vagyunk Noha a média gátlástalanul önti ránk a "felnőtt tartalmakat", mégis, az intim szokásainkról keveset tudunk. Nincsenek információk, statisztikák arról például, hogy milyen a magyar nők szexuális élete, ismernek-e, használnak-e olyan segédeszközöket, amelyekkel színesebbé, változatosabbá tehetnek, felélénkíthetnek egy esetleg szürkülőben lévő párkapcsolatot, növelhetik saját és partnerük örömét, élvezetét. A nők ebben a témában többnyire még a legjobb barátnőjük előtt sem nyílnak meg. A férfiak meg különösen érzékenyen reagálnak az ilyen ötletekre: kudarcnak tekintik, még a gondolatot is sértőnek találják, hogy az ő párjuknak valamilyen segédeszközre egyáltalán szüksége lehetne.

Mégis sejthető - főleg ma, a teljes diszkréciót biztosító, internetes vásárlási lehetőségek korában -, hogy sokkal több nő használ valamilyen intim segédeszközt, mint ahányan bevallják. Különösen, ha olyasmiről van szó, ami, mint például a gésagolyó, nemcsak erotikus játékszer, hanem használata más előnnyel is járhat: a leírások szerint erősíthetők vele a hüvely izmai, hozzájárul a medencealapi izmok, köztük a vizelettartó záróizmok feszesebbé, erősebbé tételéhez. Ez utóbbi pedig igencsak csábító lehet, hiszen a felnőtt, egy-két szülésen már túl lévő magyar nők nagy része küzd enyhébb-súlyosabb vizelettartási panaszokkal, amelyet megint csak a legtöbben olyannyira restellnek, hogy még orvosuknak sem említik meg.

A gésagolyókat Japánban évszázadok óta használták, eredeti formájukban vastag falú üveggolyók voltak, bennük egy másik, kisebb golyóval. Ma a boltok illetve internetes katalógusok kínálatából sokféle anyagú, színű, méretű, formájú gésagolyó közül lehet választani. Lehet fém, műanyag, szilikon, gömbölyű vagy tojásdad, sima vagy rücskös, gyöngyberakásos felszínű, állhat egy vagy (zsinórral összekötött) két golyóból, sőt, létezik több gömböcskéből álló golyósor is. Üreges belsejűek, bennük egy (esetleg több) másik kis golyó mozog, ide-oda ütődik, és kelt belső rezgéseket. Olyan is akad, amelynek gyártója ezt a funkciót nem bízza a véletlenre, hanem vibrációs motorral szereli fel a terméket. Nagyságuk másfél és öt centiméter átmérő között változik, súlyuk 20 és 100 gramm között mozog. A használó az intim mérete, hüvelyizmainak állapota szerint választhat, kezdőknek a tojás alakú, 3,5 centiméter átmérőjű eszközt ajánlják

Mire jók? A golyókat a hüvelybe helyezik. Az eszköz belsejében lévő golyócska a használó mozgása nyomán gördül, és ez a belső rezgés a hüvely falára hatva készteti a hüvely izmait (az ún. PC izmokat) és a záróizmot reflexszerű összehúzódásra. Ezek az összehúzódások erősítik ezeket az izmokat, amelyek egyébként általános testedzéssel nehezen, csak speciális intim tornagyakorlatokkal befolyásolhatók. A gésagolyók használata javíthatja a hüvely érzékenységét illetve rugalmasságát, szorítóerejét, amely jó hatással lehet a szexuális együttlétekre, fokozhatja az orgazmusra való készséget, az egymásnak nyújtott örömet. Ugyanakkor - az ajánlások szerint - nemcsak a nemi életben szerepet játszó izomcsoportra hat jótékonyan, hanem a többi, medencealapi záróizomra is, így például a széklet- és a vizelettartási nehézségekért felelős izmokra is, így ezáltal csökkenthetők az oly sok kellemetlenséget okozó inkontinencia tünetei.



Gésagolyóval edzhetők a hüvely és a medence izmai is

Hogyan használható? A golyót a hüvelybe (annak alsó harmadába) helyezik, és a medencefenék izmainak, később tudatosan a hüvelyi izmoknak a segítségével igyekeznek megakadályozni a kicsúszását. Természetesen ez nem egyszerű: álló, vagy guggoló testhelyzetben (vagyis a gravitációval szemben) a golyók biztonságos megtartásához is rendszeres gyakorlás szükséges. A leírások szerint később el lehet jutni odáig, hogy már nemcsak a golyó saját súlya ellenében tartják meg a hüvelyi izmok az eszközt, hanem a szándékos húzásnak is ellenállnak. Internetes olvasói fórumokon párok beszámolóit is olvashatjuk, amelyben ezt a "tilitoli" játékot élvezetes előjáték gyanánt ajánlják.



Olyan gyakorlatot is találtam a sokféle internetes használati utasítás között, amelyben - először fekvő, később esetleg álló testhelyzetben is - az első golyót helyezik be a hüvelybe, és pusztán az izmok erejével mozgatják beljebb, amíg a második golyó is a hüvelynyíláshoz ér. Ráadásul a gyakorlatok során egyre kisebb átmérőjű és egyre nagyobb súlyú golyócskák használatát ajánlják "az igazán erős hüvelyizmok elérése érdekében".

Aggályok Több, figyelemreméltó aggály is felmerül a gésagolyók használatával kapcsolatban. A legkétségesebb a gyakorláshoz választott testhelyzet: eredetileg a gésák a "kéjgolyókat" nyugalmi helyzetben, pihenés közben (például hintán üldögélve) használták. Az orgazmuskészség fejlesztésére, általában a hüvelyizmok helyzetének érzékelésére, azok használatának tudatosabbá tételére az ülő- vagy fekvő testhelyzet jobban megfelel. A záróizmokat erősítő funkcióhoz azonban állva, sőt, "haladóknak" mozgás, például házimunka végzése közben is ajánlják a használatát. Ez azonban több szempontból meggondolandó.



A medencealapi záróizmok álló testhelyzetben ugyanis erősen igénybe vannak véve, hiszen rájuk nehezedik a felsőtest súlya, a vénák nyomása nő, kitágulnak. Így a gésagolyók használata állás vagy járkálás közben hozzájárulhat a kóros vénatágulatok, köztük az aranyér kialakulásához. A gyakorlatok időtartama sem mindegy: ha a záróizmok erősítését célzó gyakorlatokat végzi, állva vagy guggolva, akkor nem ajánlott hosszasan próbálkozni azok összehúzva tartásával. A tudatos izomösszehúzás ajánlott ideje csupán másodpercekben mérhető (5-10 másodperc elegendő).

Nem tanácsos hosszan, például órákig bent tartani az eszközt, mert az esetleg épp ellenkező hatást vált ki, kitágíthatja a hüvelyt, illetve rontja a hüvelyfali erek keringését. A használat során az is hibát követ el, aki (a tamponhoz hasonlóan) magasra helyezi a hüvelybe a golyókat. Egyrészt messze nem éri el vele a kívánt, élménynövelő hatást, mivel a hüvely felső részében már alig vannak idegvégződések, viszont a golyó a hüvelyfalon keresztül ráterhelődik, "ráül" a szomszédos hasi szervekre, károsíthatja azokat.



Azt pedig talán felesleges is megemlíteni, hogy mindenképpen ügyelni kell a megfelelő higiéniára, a golyók használat előtti alapos fertőtlenítésére, hiszen az adott esetben rücskös, berakásos, stb. "játékszerek" felszínén megtapadhatnak olyan hüvelyi váladékok, szövettörmelékek, amelyek melegágyul szolgálhatnak a különböző kórokozók elszaporodásához.



Ugyanezen ok miatt nagyon nem tanácsos a gésagolyók anális örömszerzésre szánt változatának (több, felfűzött apró golyóbisból álló golyósor) használata.