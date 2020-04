Ezért jó a szex 50 felett

Mire az ember elmúlik 50, már pontosan tisztában van vele, hogy kicsoda valójában, mit szeret az életben, melyek a vágyai és céljai. Így könnyebben összpontosít a fontos dolgokra. Az ebből fakadó. Ezek közé tartoznak az intimitás szférájában születő döntések, magáról a szexről és annak gyakorlásáról is.

2. Spontaneitás

Előjáték-utójáték: a jó szex kellékei A szeretkezés nemcsak az aktusból áll! Az előjáték sokszor hosszabb, és a nők számára élvezetesebb is, mint maga az aktus, mégis gyakori, hogy nem megfelelő az előjáték. A dolog kulcsa, hogy mikor, hol, hogyan és mennyit... Kattintson, kiderül!

3. Nincs nyomás

4. Önfelfedezés

50 felett még jobb lehet a szex!

5. Csak semmi aggodalom

6. Lelki szex

Ötven felett, ha a gyerekek már elszakadnak otthonról, s a szülőknek nem kell fegyelmezetten játszaniuk a szerepüket, felszabadultabbá válhatnak. Azt csinálnak és akkor, amikor csak akarnak. Van persze elhidegülés a hosszú együttélés miatt, s a kapcsolat megkophat a több évtizedes erőfeszítések során. De, akár csintalan játékokon keresztül is.Fiatalabb korban a férfiakon hatalmas a nyomás. Úgy érzik, hogy teljesíteniük kell az ágyban. Meg kell mutatniuk, hogy ki a legény a gáton. A nők meg jól akarnak kinézni, vonzóak akarnak lenni , el szeretnék bűvölni a partnerüket. Ötven felett azonban már a többség tudja, hogy ez nem versenysport.. Nem az aktusok és a kipipált pózok száma a mérvadó, hanem az együttlét mélysége. Még az alkalmi szexnél is. És ettől (az örök versenyzőkön kívül) mindenki elégedettebb.Amikor valaki fiatalon belevág a szexuális kalandokba , se tapasztalatai se megbízható ismeretei nincsenek arról, hogy mit is kellene nyújtania partnerének és önmagának. Amikor az évtizedek előrehaladtával megszabadul a gátlásoktól, félelmektől, sztereotípiáktól és félreértésektől, képessé válik önmagára is jobban figyelni. Felteheti a kérdést:És egy kis szerencsével, meg egy megértő partnerrel kísérletezhet, próbálkozhat. Jó eséllyel rátalálhat a szexualitásnak azokra az ösvényeire, amelyeken valójában járni szeretett volna.A szexet fiatalabb korban ezerféle aggodalom veszi körül. Nem csak a teljesítménnyel kapcsolatban, hanem a nemi betegségektől való félelem, a nem várt terhesség, vagy a gyerekek és a házastárs előtti lebukás miatt. Ötven felett az emberek. Így a szex sokkal önfeledtebb lehet. A pásztorórák idején mindenki pontosan ugyanazt akarja, egy kis élvezetet és meghittséget, amit nem kell túlgondolni.Amíg az ember nem éri el az érettségnek egy bizonyos szintjét, ami csak a korral jön meg, a szexben elsősorban a testiséget látja meg. Persze aki volt szerelmes fiatalon, az tudja, hogy. Azaz az érzelmi szál fontosságát a szexben nem csak idősebben lehet megtanulni. De az összecsiszolódott lelkek, egymás mély ismerete, tisztelete és szeretete a bizalom olyan fokát eredményezheti, amely adott helyzetben ahhoz hasonló lelkiállapotot eredményezhet, mint amit a szerelmes szexnél lehet megtapasztalni.