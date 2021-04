Ezek a leghűtlenebb férfiak

Ezek az eredmények csak megerősítették azt, amire már korábbi kutatások is utaltak, azaz, hogy a tesztoszteronszint hatással van a férfiak párkapcsolatainak alakulására. A szakemberek szerint azért is fontosak ezek az eredmények, mert egyre népszerűbbek a tesztoszteronszint emelését megcélzó különféle terápiák, amelyektől sokan a libidó javulását, illetve a depresszió csökkenését várják.

A tesztoszteronszint hatással van a férfiak párkapcsolatainak alakulására. Fotó: 123rf.com

Mi az a tesztoszteron?

A tesztoszteron egy nemi hormon, ami a herékben, illetve a mellékvesében termelődik, és amit gyakran "férfihormonként" is emlegetnek. Valójában a nők szervezetében is termelődik tesztoszteron, csak épp sokkal kisebb mennyiségben. Ez a hormon felelős többek között a férfiak mélyebb hangjáért, szőrös mellkasáért, a libidójukért, illetve az izomtömegükért is. Amellett, hogy hatással van a nemi vágyra és a spermatermelődésre, azt is meghatározza, a férfiak testében hogyan oszlik el a zsír.

h i r d e t é s

Se a túl alacsony, se a túl magas szint nem egészséges

A nők szervezetében termelődő kis mennyiségű tesztoszteron a petefészekben és a mellékvesékben termelődik, és az ő esetükben a termékenységre, a csontokra és az izmokra van hatással. A túl magas, de a túl alacsony tesztoszteronszint is számos egészségügyi problémát okozhat mindkét nem esetében. Férfiaknál a túl alacsony tesztoszteronszintet erekciós zavarokkal, alacsony libidóval, nemzőképtelenséggel, izomgyengeséggel, csontgyengeséggel, hízással és hajvesztéssel szokták összekapcsolni. A túl sok tesztoszteron ellenben pubertáláshoz vezethet már a 9 év alatti fiúk esetében is, és agresszív viselkedést is okozhat. Korábban kutatások kapcsolatba hozták különféle prosztatagondokkal, például rákkal is, emellett pedig megnövekedett kockázatvállalási hajlammal, illetve a másik nem iránti fokozott érdeklődéssel is. A férfiak szervezetében a tesztoszteronszint 20 éves koruk körül a legmagasabb, és az évek múlásával folyamatosan csökken, ami egy teljesen természetes folyamat.

Hogyan kezeljük a hűtlenséget? A kizárólagosság annyira összekapcsolódik a szerelemmel, hogy sokaknak a kapcsolat végét jelenti, ha megcsalja őket a partnerük. De ha továbbra is összefűzik a párt pozitív érzelmek, érdemes megpróbálni begyógyítani a sebeket. Szakértőnk tanácsai segíthetnek új utakat találni egymáshoz.

Erős a kapcsolat

A svájci kutatók 224 egészséges, középkorú férfit vontak be a kutatásba, akik már 20, vagy több éve stabil kapcsolatban éltek. Kifaggatták őket a hűtlenkedési szokásaikról, és mintát vettek a nyálukból, hogy megmérjék a tesztoszteroszintjüket. A férfiaknak több mint egyharmada vallotta be, hogy már legalább egyszer megcsalta a partnerét, és ezen férfiak többségének az átlagnál magasabb volt a szervezetében a tesztoszteron szintje. A szakemberek szerint az eredményeik azt igazolják, hogy igen erős kapcsolat van a férfiak hűtlenkedése és a tesztoszteronszintje között. Szerintük ez azt is magyarázhatja, hogy miért hajlamosabbak hűtlenkedésre, mint a nők - a férfiak szervezetében lévő tesztoszteron mennyisége körülbelül hatszorosa a nők szervezetében lévőnek.

Forrás: dailymail.co.uk