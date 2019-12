Ez történik a hüvellyel, ha nem szexelünk

Fájdalom

Ha hosszú idő után először szexelünk, nem ritka a fájdalomérzet, de legalábbis némi kellemetlenség. Ennek egyik oka, hogy a hüvely izomzata elszokott az aktivitástól. Emellett pszichés okai is lehetnek a fájdalomnak, például, ha azért nem éltünk nemi életet egy ideig, mert egy fájdalmas szakítást próbáltunk feldolgozni. Ilyenkor nagyon fontos, hogy ha szükséges, használjunk síkosítót, és fordítsunk elegendő időt az előjátékra - ez a legjobb módja, hogy elkerüljük az esetleges fájdalmat.

Komoly bajt jelez a fájdalmas szex A szex igen fontos tényezője egy házasságnak, párkapcsolatnak. Ennek megfelelően ha gond van vele, akkor komoly problémákat okozhat. De mi a helyzet, ha szexuálisan összeillik a páros, minden működik is, de a nőnek fájdalommal jár a szex? Kattintson!

Izomgörcs

Általában a síkosítás és az előjáték elegendő, de lehetnek esetek, amikor a hüvely izmai annyira összehúzódnak, hogy a behatolás szinte lehetetlenné válik, és még egy tampon felhelyezése sem megy. Ezt a jelenséget vaginizmusnak hívják. Gyakran történik meg olyanokkal, akiket zaklattak vagy szexuális erőszak áldozatai lettek, de teljesen véletlenszerűen is jelentkezhet. Vaginizmus esetén orvosi segítségre, terápiára van szükség. Speciális gyakorlatokkal, illetve bizonyos gyógyszerekkel és némi türelemmel az állapot megszüntethető.

Libidócsökkenés

Ha nem élünk nemi életet, illetve nincs orgazmusunk hosszabb időn át, testünk alkalmazkodik a helyzethez, és nem is lesz igénye ilyesmire. Bár ez kényelmesnek hangzik, az orgazmussal és a nemi élettel járó pozitív dolgokat is elveszítjük. Ezért szokták javasolni szakértők, hogy maszturbáljunk rendszeresen akkor is, ha nincsen partnerünk és nem élünk nemi életet. Ráadásul kutatások bizonyítják, hogy a rendszeresen önkielégítők jobb és figyelmesebb partnerek és szeretők.

Ha hosszabb ideig nem élünk nemi életet, testünk alkalmazkodik ehhez

Vaginasorvadás

Ez a jelenség a menopauza után álló nőknél gyakori, akik szervezetében már alacsonyabb az ösztrogén szintje. Ha nem élnek nemi életet, a kevés ösztrogén miatt a hüvely fala kiszáradhat és elvékonyodhat, és sokkal sérülékenyebb lesz.

Forrás: prevention.com