Erogén zónák, melyeket érdemes ismerni

Arc

Az emberek nagyon sok feszültséget hordoznak az arcukban, ezért érdemes masszírozni a szemöldök feletti részeket a hüvelykujjunkkal, hogy ez a rész is ellazuljon. Ilyenkor az egész test és az agy is fogékonyabb lesz az élvezetekre.

Nyak

A torok és az áll közötti rész igen érzékeny. Itt ugyanis vékonyabb a bőr, ezért az erek és az idegek közelebb vannak a felszínhez. Ha ezt a területet gyengéden ingereljük, akkor ez segít fokozni az élvezetet.

Ajkak

Nem véletlen, hogy a csókolózás mindig fontos része az előjátéknak. Az ajkak ingerlése olyan hormonális folyamatokat indít be, amelyek feromonokkal árasztják el az agy egyes részeit.

Ujjak

Az ujjak és a tenyér is nagyon érzékeny részek. Haladjunk a tenyér közepétől az ujjak hegyei felé. Ezt a területet ingerelhetjük kézzel, de szájjal is. A kézfej ingerlésével szinte észrevétlenül kelthető fel a nemi vágy. A csukló belső oldala szintén nagyon érzékeny, hiszen itt is igen vékony a bőr, és sok az apró ér, illetve idegvégződés.

Térdhajlat

Egyeseknél ez a rész inkább csiklandós, másoknál viszont fontos erogén zóna, amelynek ingerlésével pillanatok alatt fel lehet izgatni. Mindenkinek más esik jól, van, akinek a finom simogatás, van, akinek a kicsit erősebb dörzsölés, masszázs ébreszti fel az érzékeit. A térdhajlat gyakran hanyagolt erogén zóna, amelyre érdemes több figyelmet fordítani.

Hát

Minél lejjebb haladunk a háton, a gerinc mentén, annál érzékenyebbek lesznek az idegvégződések. Nem kell feltétlenül masszázsra gondolni, sőt általában inkább a finomabb érintések, simítások válnak be. Van, akinél nem is kell az egész kezet használni, inkább csak néhány ujjat.

