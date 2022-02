Kifejezetten gyakori probléma, hogy egy párkapcsolatban eltérnek a felek szexuális együttlétek gyakoriságára vonatkozó vágyai, ha pedig nem kezelik ezt jól, úgy hosszú távon akár teljesen tönkre is teheti a kapcsolatot. De vajon létezik-e mindenki számára elfogadható megoldás? És ha igen, hogyan lehet feloldani ezeket a konfliktusokat?

"A hagyományos gondolkodás úgy tartja, hogy a nők szexuális vágya gyengébb, mint a férfiaké - a libidókülönbség nagy, és egész életen át tart, hiszen a nők alapvetően úgy vannak beállítva, hogy kevésbé akarják a szexet, mint a férfiak" - idézi a Medical Xpress Diana Peragine-t, a Torontói Egyetem doktoranduszát, aki kutatótársaival megcáfolta ezt a hiedelmet. Megállapították, hogy a nők szex iránti vágya csak akkor tér el a férfiakétól, ha az első szexuális élményük nem volt élvezetes - vagyis, ha első alkalommal nem volt orgazmusuk.

A szakemberek 838 heteroszexuális felnőttet vontak be a vizsgálatba, eredményeiket pedig a Journal of Sex Research című folyóiratban publikálták. "Feleannyi nő számolt be arról, hogy az első közösülés elégedettséggel töltötte el őket, mint férfi, és a férfiakhoz képest a nőknek körülbelül nyolcszor kisebb valószínűséggel volt orgazmusuk" - részletezte Peragine.

A legtöbb ember számára az első szexuális együttlét jelentős és emlékezetes történés. Fotó: Getty Images

Tanulságok és elvárások

A doktorandusz arról is beszélt, hogy azok a nők, akik az első szex alkalmával eljutottak a csúcsra, jobban érdeklődtek a szex iránt, és a vágyuk jelenlegi mértéke megegyezett a férfiakéval. Peragine szerint ez arra utal, hogy mint minden első alkalom, úgy az első szexuális aktus is rendkívül fontos tanulságokkal szolgálhat, mindemellett meghatározó lehet az elvárások kialakításában is. A vizsgálat során egyébként az is kiderült, hogy a férfiak első szexuális élménye nincs nyilvánvaló hatással a szexuális vágyuk jelenlegi szintjére.

"Eredményeink felvetik annak a lehetőségét, hogy ha az első szexuális élmény során a nő nem él át orgazmust, az a szexuális aktivitás későbbi alakulására inkább negatív, mint pozitív hatást fejt ki" - mutatott rá Peragine. A doktorandusz megjegyezte: korábbi kutatások kimutatták, hogy a férfiak nagyobb valószínűséggel szenvednek a túl erős, míg a nők a túl gyenge szexuális vágy okozta problémák miatt, illetve, hogy az egészséges férfiak és nők közötti vágykülönbség a felnőttkorban is fennmarad - fenntartva ezzel azt a mítoszt, miszerint a nők a férfiakhoz képest természetüknél fogva kevésbé vágynak a szexre.

Nem olyan, mint az éhség vagy a szomjúság

Peragine azt mondja, azért szerette volna elvégezni ezt a kutatást, mert kíváncsi volt, hogy a nők alacsonyabb szexuális vágyát a nemüknél nem magyarázza-e jobban a kevésbé élvezetes első alkalom. "Korábban az volt az elképzelés, hogy a szexuális vágy olyan, mint az éhség vagy a szomjúság, amely 'belülről fakad' és spontán alakul ki. Mostanra viszont már megértettük, hogy sokkal dinamikusabb dologról van szó, amelyet a tapasztalatok is alakítanak, és hogy a pozitív szexuális élmények hatással vannak a szexuális elvárásainkra" - így a Torontói Egyetem doktorandusza, aki reméli, tanulmányuk további kutatásokat inspirál a szexuális vágy nemek közti különbségével kapcsolatban.