Edzés után ezért jobb a szex

Fokozott izgalmi állapot

Kutatások is igazolták már, hogy a testmozgás jelentősen fokozza a szexuális izgalmat. Ennek oka, hogy edzés alatt felpezsdül a vérkeringésünk, így a nemi szervek vérellátása is fokozódik. A Texas Egyetem tudósai azt is megállapították, hogy már 20 percnyi intenzív edzés után is intenzívebb izgalmi állapotba kerülhet a nők teste.

Jót tesz az önbizalomnak

A Sexual Medicine folyóiratban 2016-ban megjelent tanulmány szerint azok a nők, akik elégedetlenek a testükkel, szexuális aktus közben kevésbé tudnak felizgulni. Edzés után azonban a legtöbb nő elégedettebb az alakjával és jobban érzi magát a bőrében, így partnere előtt is könnyebben oldódik majd fel.

Intenzívebb lesz az orgazmus

A testmozgás segít oldani a bennünk lévő feszültséget, hatására pedig szervezetünkben endorfin szabadul fel. Ennek köszönhetően edzést követően nyugodtabbnak érezhetjük magunkat, valamint hangulatunk is sokkal jobb lehet. Orgazmusunk intenzivitásában pedig nagy szerepe van aktuális kedélyállapotunknak is.

Könnyebben tudunk összpontosítani

Az élvezetes szex elengedhetetlen része, hogy közben fejben is "ott tudjunk lenni", hogy ne a munkahelyi gondjainkon járjon az eszünk, hanem teljes figyelmünkkel parterünkre koncentráljunk. Az edzés feszültségoldó hatásának köszönhetően kitisztult fejjel tudunk majd az együttlétre összpontosítani.

Közelebb kerülhetünk partnerünkhöz

Nem csak a közös kirándulások, beszélgetések hozhatják közelebb egymáshoz a párokat - a közös edzés is újabb összetartókapocs lehet. Ha együtt járunk partnerünkkel edzeni, biztosak lehetünk benne, hogy utána nemcsak mi, hanem ő is sokkal tettre készebb lesz majd.

