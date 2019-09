A szexológust kérdeztük: "Megcsaltam, elmondjam neki?"

Vannak villámcsapásszerű érzések. Hogy ezek a bolygóállással vagy szimplán a kémiával függnek-e össze, azt senki se tudja, de amikor el kell számolni a tettekkel, akkor ez már nem is érdekel senkit.

Ezen az estén azonban találkoztam egy férfival. Ártatlannak tűnő tánccal indult a dolog, lett belőle egy közös ital, egy beszélgetés, hazaindulás - majd egy csók. A filmekben látni ilyet, egyszerűen behúzott egy kapualjba, én meg nem bírtam ellenkezni. Szinte villámcsapásszerűen törtek rám az érzések, mintha csak tizenéves lennék. Élveztem a pillanatot, élveztem a csókot. De ennél több nem történt. Szakértőnk, Bede Zsuzsa szexológus az alábbi olvasói kérdésre válaszolt: "Hat éve élek együtt a párommal. Szeretjük egymást, jól érezzük magunkat a másik társaságában, és komoly terveink vannak a jövőre nézve. Most azonban történt valami, ami mindent megváltoztatott. Egyik este elmentem a barátaimmal egy buliba, a kedvesem viszont otthon maradt. Ez nem szokott nálunk gondot okozni, néha ő megy el külön, néha én, nem féltékenykedünk egymásra."

Négy hónap telt el az emlékezetes este óta, és nem találkoztam többet ezzel a férfival. Őszintén mondhatom, nem táplálok semmiféle érzést iránta, nem tekintek rá úgy, mint egy kezdődő kapcsolatra. Egy dolog azonban megkeseríti az életemet. Leírhatatlan bűntudatom van. A barátom nem sejt semmit, a kapcsolatunkban nem volt törés, sőt még azt is mondhatom, a szex is jobb lett. Jobban ott vagyok, jobban odafigyelek, és örülök, hogy vele vagyok, hogy velem van. De nagyon szenvedek. Be kéne vallanom a félrelépést, de nem érzek elég bátorságot, pedig a kedvesemmel mindig azt az elvet vallottuk, hogy legyünk százszázalékosan őszinték egymással. Valójában nem is értem a hezitálásomat, szinte biztos vagyok abban, hogy a párom megbocsátana. Jogos a bűntudat? Be kell vallanom a csókot?"