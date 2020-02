A szexológusok legjobb tanácsai

Egy ideális világban persze magunktól is rájöhetnénk azon bölcsességekre, amelyeket hálószobai problémáinkra kapunk, alábbi tippgyűjteményünkkel pedig pont ezt az ideális világot szeretnénk közelebb hozni mindannyiunkhoz.

Egy rossz házasság akár meg is ölhet? Azt sokan tudják, hogy egy rossz házasság igen lehangolttá teheti az embert, és sok energiáját elszívja, szakemberek szerint azonban ez az állapot akár végzetes tragédiához is vezethet. Kattintson!

Jobb szerelmi élet = jobb szex

Szóljon a szex rólunk is

Felejtsük el a teljesítménykényszert

A szexualitásnak nem kell elmúlnia a házasságot követően

Nem rossz dolog időzíteni sem

Merjünk rugalmasak lenni...

A terapeuták is azt mondják: minél jobban kötődünk egymáshoz érzelmileg, annál könnyebb egymásra hangolódni szex közben is. A házaspárok viszont gyakran megfeledkeznek arról, hogy milyen fontos is az, hogy ais kötődjünk egymáshoz - ennek ugyanis kulcsfontosságú hatása van szexuális életünkre.Próbáljunk a szexre úgy gondolni, hogy nem feltétlenül partnerünkért tesszük, hanem inkább magunkért. A nők hajlamosak a szexre olyan eszközként tekinteni, amellyel képesek, pedig ez fizikailag és érzelmileg is egészséges és jóllétet biztosít számukra. Ezért is fontos az, hogy a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani magunk számára. Gondolkodjunk el, mi kell ahhoz, hogy a lehető legkielégítőbb és legboldogítóbb élményt tudjuk biztosítani magunknak és próbáljuk megvalósítani ezt!Sok férfi úgy érzi, hogy a hálószobában egy tökéletesen működő szexgépnek kell lennie, viszont ezzel ironikus módon saját teljesítményüket és szexuális szabadságukat is korlátozzák. A szexuálpszichológusok első dolgai közé tartozik az, hogy "teljesítmény" szót - ez ugyanis az első lépés afelé, hogy csökkentik a hálószobai feszültséget és ennek révén közelíthetjük meg a sokkal reálisabb elvárásokat is.Korántsem romantikus dolog naptárban beidőzíteni a szexet, de ha már régen voltunk utoljára együtt, akkor igazán időt kell rá valamikor szorítani. Ellenkező esetben mindketten azon fogunk gondolkodni, hogy mikor is voltunk együtt utoljára, hogy mikor fog a, hogy mi miért nem merünk kezdeményezni. Ha leülünk egymással nyíltan beszélni erről, akkor kevésbé leszünk feszültek, kevésbé leszünk idegesek, kevésbé fogjuk megtagadva érezni magunkat. Úgyhogy ne aggódjunk, írjuk be a naptárba a szexet nyugodtan.Mi a titka azon házaspároknak , akiknek jó a szexuális élete? Nagyon rugalmas elvárásaik vannak és képesek két alkalom között nagy változtatásokat eszközölni. Ezt pedig minden házaspárnak lehetne nyugodtan tanácsolni: hagyjunkahhoz, hogy minden együttlét egyedi legyen - ez ugyanis csökkenti a feszültséget és nagyobb szexuális szabadságot biztosít.