A szex váratlan veszélye

A kutatók egy hosszú távú, önbevalláson alapuló angliai felmérés összesen több mint öt és félezer 50 év feletti résztvevőjének adatait vetették elemzés alá. Annak alapján, hogy hány partnerrel feküdtek le életükben, a résztvevőket nemenként az alábbi négy csoportba osztották.

Partnerek száma Férfiak (2537 fő) Nők (3185 fő) 0-1 28,5% 40,8% 2-4 29% 35,5% 5-9 20,2% 15,8% 10+ 22,3% 7,9%

A kutatás célja annak megállapítása volt, hogy vajon összefüggésbe hozható-e a szexpartnerek száma különféle betegségek előfordulási gyakoriságával, beleértve krónikus bajokat, daganatos megbetegedéseket, szívbetegségeket vagy éppen a szélütést. A kutatók egyéb tényezőket is figyelembe vettek az értékelés során, így például az életkort, párkapcsolati, társadalmi-gazdasági státuszt, illetve olyan életmódbeli faktorokat, mint a dohányzás, alkoholfogyasztás, fizikai aktivitás és esetleges depresszióra utaló tünetek.

Az így kapott eredmények szerint azon férfiak körében, akik tíznél több partnerrel voltak együtt korábban, 69 százalékkal gyakrabban diagnosztizáltak valamilyen rákos megbetegedést, mint azoknál, akik legfeljebb egy partnerrel bújtak ágyba. Nők esetében szintén hasonló összefüggést mutattak ki, habár esetükben már 91 százalékos volt az eltérés a két csoport között. Mi több, nőknél az életminőséget rontó krónikus betegségek terén is szignifikáns, 64 százalékos különbség rajzolódott ki a partnerek száma alapján.

Az új kutatás szerint fokozza a rák kockázatát a több szexuális partner. Fotó: Getty Images

"Az élet során létesített szexuális kapcsolatok magasabb száma összefüggésbe hozható a rák kialakulásának fokozott kockázatával. Ahhoz azonban, hogy ok-okozati kapcsolatot lehessen felállítani, további hosszú távú kutatásokra van szükség. Amennyiben sikerül megértenünk a szexuális partnerek száma mint életmódbeli rizikótényező jelentőségét az egészségügyi előrejelzés terén, úgy az javíthatja az idősek rákkockázatának becslését" - olvasható a kutatók következtetése tanulmányukban, amely a BMJ Sexual & Reproductive Health online felületén jelent meg február 14-én.

Hogyan kell értelmezni az eredményeket?

"A tanulmány kapcsolatot talált a tíz vagy több szexuális partner és a fokozott rákkockázat között. Ez azonban nem ennyire egyszerű" - hívta fel a figyelmet a The Conversation oldalán megjelent cikkében Jayne Lucke, a Queenslandi Egyetem és a melbourne-i La Trobe Egyetem professzora, akinek fő kutatási területe a női szexuális egészség és termékenység. "A partnerek száma abban a tekintetben lehet releváns a rákkockázat vizsgálatakor, hogy amennyiben valakinek több partnere volt, nagyobb valószínűséggel találkozott szexuális úton terjedő fertőzéssel. Márpedig ezek a fertőzések növelhetik néhány daganattípus kialakulásának veszélyét" - tette hozzá.

Példaként említette a humán papillómavírust (HPV), amely a fertőzések (baktériumok, vírusok vagy paraziták) okozta daganatos megbetegedések mintegy 30 százalékáért felelős. Szerepet játszhat a méhnyak-, a péniszrák, szájüregi rákok, a torok-, valamint a végbélrák kialakulásában egyaránt. Szintén elkapható szexuális közösülés útján a vírusos hepatitisz, és mind a hepatitisz B, mind a hepatitisz C fokozza a májrák kockázatát. A nem vagy nem megfelelően kezelt HIV-fertőzés pedig olyan rákos megbetegedésekhez vezethet, mint a limfómák, szarkómák vagy akár a méhnyakrák.

"A tanulmány szerzői is elismerik, hogy elemzésük számos tekintetben limitált, ezért további kutatásokat javasolnak felfedezéseik alátámasztására. Eredményeik értékelésekor ezt bizony észben is kell tartanunk. A legfőbb probléma, hogy a szexuális partnerek számát mint a szexuális fertőzések mérőszámát használják számításaikban. Bár valóban létezik összefüggés a partnerek magas száma és a fertőzések fokozott kockázata között, számos egyéb tényező is éppúgy fontos azonban annak meghatározásához, hogy valaki mekkora valószínűséggel kapott el egy fertőzést" - mutatott rá Jayne Lucke. További hiányosságokat megemlítve a szakember úgy fogalmazott: "a kutatás több kérdést vet fel, mint ahány válasszal tud szolgálni."

Lucke szerint a tanulmány konklúziója, miszerint a szexuális partnerek száma hasznos lehet a rákkockázat szűrésében, akár káros is lehet. "Ez a megközelítés könnyen az emberek magánéletébe gázolhat, illetve felerősítheti a több szexuális partnerrel való érintkezéssel és a szexuális úton terjedő fertőzésekkel kapcsolatos stigmát. Márpedig tapasztalatból tudjuk, hogy az ilyen stigmák visszatarthatják az embereket a szűrésektől és egyéb egészségügyi szolgáltatásoktól" - hangsúlyozta a professzor.

