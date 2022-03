A pornó így teszi tönkre a kapcsolatot

Az ágazat több bevételt termel évente, mint egész Hollywood, a közzétett tartalmak hatására pedig torzulhat a fogyasztók önértékelése, irreális elvárások alakulhatnak ki, és erősödhet a test tárgyiasítása: ez a pornó.

Az internet elterjedésével számos tekintetben megnyílt előttünk a világ. Ennek egyik eleme, hogy néhány kattintással pornográf tartalmak széles kínálatához férünk hozzá. Úgy tűnik, ezzel a lehetőséggel sokan élnek is, ugyanis a felnőtt tartalmak böngészése az internetezés negyedik leggyakoribb oka. Csakhogy ez nem feltétlenül válik előnyünkre.

A jóból is megárt a sok

Ahogy Váradi Fanni szexuálpszichológus nyilatkozta korábban a HáziPatikának, az még nem feltétlenül okoz gondot, ha egy párkapcsolatban időnként pornográf tartalmakat néz az egyik vagy akár mindkét fél. A tudatos és mértékletes fogyasztás ugyanis akár pozitívan is hathat ránk: nyitottabbá, kísérletezőbbé és magabiztosabbá válhatunk az ágyban, és könnyebben rájöhetünk, mire vágyunk, illetve milyen fantáziálások hoznak lázba minket.

Problémáról akkor beszélhetünk, ha a pornófogyasztás rendszeressé és kontrollálatlanná válik. Így ugyanis egy idő után a pornóban látottakat vesszük normálisnak, és saját tapasztalatainkat is ahhoz mérjük, illetve elkezdünk egyre érzéketlenebbé válni a korábban izgatónak tartott ingerekre. Emellett olyan egyéb, a gondolkodásunkra és a tetteinkre gyakorolt hatásai is vannak, amelyekbe az instant kielégülést hajszolva talán nem is gondolunk bele - hívta fel a figyelmet a mentális és lelki egészséggel kapcsolatos edukációval foglalkozó Mélylevegő Projekt egy közelmúltbeli posztjában.

h i r d e t é s

Ezért nem ártalmatlan, ha a párunk pornót néz.

Napjainkban a pornográfia már egy olyan tömegtermék, amely szinte bárki számára elérhető megfizethető és anonim módon. Így talán nem is csoda, hogy a pornó az egyik legnagyobb üzlet a világon: nemcsak a Netflixet, hanem egész Hollywoodot is megelőzi az éves bevétel tekintetében. A tartalommal közvetített üzenetek azonban jelentős problémákat okozhatnak, a pornótól ugyanis nem idegen sem a szexizmus, sem a tárgyiasítás, de még az erőszak sem. Az ötven legnépszerűbb pornófilmet elemző kutatás ugyanis megállapította, hogy a videók felében jelen van a verbális abúzus, 88 százalékukban pedig a fizikai agresszió. A legnagyobb szemlélettorzítást viszont a pornószínésznők semleges vagy élvezettel teli válaszreakciója okozza.

Azonban nem ez az egyetlen negatív következménye a pornográf tartalmak rendszeres böngészésének. Az alábbiakban a túlzásba vitt pornófogyasztás 5 legjellemzőbb káros hatását ismertetjük a Mélylevegő Projekt gyűjtése alapján.

A pornó hatására irreális elvárások alakulhatnak ki, és erősödhet a test tárgyiasítása.

Fotó: Getty Images

1. Eltorzítja az önértékelést

Amennyiben a pornóban látott emberekhez hasonlítjuk magunkat, negatív testképünk alakulhat ki, csökkenhet az önértékelésünk, és túlzott elvárásaink fogalmazódhatnak meg a szélsőségesen ábrázolt nőies és férfias sztenderdnek való megfelelésre. Fennáll a veszélye továbbá a szexuális szorongás és a kapcsolati bizonytalanság kialakulásának is.

2. Szexuálisan engedékenyebbé tesz

A pornóban látottak hatására kevésbé érezhetjük szükségét annak, hogy megtartsuk a nekünk (és partnerünknek) komfortos szexuális határokat. Nőhet a hűtlenség mértéke és a szexuális partnerek cserélgetésének gyakorisága is. Az erőszak pornóbeli megjelenítése miatt elfogadottabbá válhat a szemünkben a szexuálisagresszióés a nemi erőszak, valamint egyre inkább fogyasztási cikként tekintünk majd az emberi (főleg a női) testre.

3. Irreális elvárásokat alakít ki

A szexualitásunk "forgatókönyvek" mentén szerveződik, amelyek tartalmazzák az együttlét menetére vonatkozó elvárásainkat, hiedelmeinket. A pornó kész forgatókönyveket kínál, és egy idő után ezeket megpróbáljuk átemelni a gyakorlatba, saját szexuális életünkbe. Ez azért probléma, mert irreális elvárások alakulnak ki, így a pornójelenetek és a valós együttlétek közötti kontraszt zavaróvá válhat, ez pedig érzelmi kielégületlenséghez és elhidegüléshez vezethet.

4. Szexuális zavarokhoz vezethet

Ha túl sok pornót nézünk, előbb-utóbb érzéketlenebbé válunk nemcsak az erőszakos cselekedetekkel, hanem a szexuális ingerekkel kapcsolatban is. Ez azt jelenti, hogy már kevésbé jövünk izgalomba azoktól, amelyeket korábban izgatónak találtunk. Ennek hatására csökkenhet a szexuális vágy, növekedhet a szexuális unalom, valamint merevedési és orgazmuszavarok is kialakulhatnak.

5. Csökkenti a párkapcsolati elégedettséget

Ha a pornóban látottakkal hasonlítjuk össze a párunk megjelenését, illetve szexuális teljesítményét/étvágyát/hajlandóságát, az előbb-utóbb a partner leértékeléséhez vezethet. Csökkenhet továbbá az együttlétek száma, a kapcsolatba fektetett energia és a szexuális elégedettség, de csorbát szenved a párkapcsolaton belüli kommunikációs és alkalmazkodási készség is.

A pornófüggőség egy valós és komoly probléma

A pornó nagy veszélye továbbá, hogy könnyen kialakíthat akár függőséget is. A felnőttfilmek ugyanis az izgatóan ható helyzeteket felnagyítva, eltúlozva és túlhangsúlyozva mutatják be, ezért éppen olyan "szuperstimulánsnak" számítanak agyunk számára, mint a mesterséges ízfokozókkal telenyomott gyorsételek, vagy akár a kábítószerek.

A pornófüggőség egyébként egyes becslések szerint több millió ember érint világszerte. A probléma azonban egyelőre nem került fel sem a pszichiátriai, sem az addiktológiai betegségeket felsoroló listára.