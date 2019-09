A meditációtól jobb lehet a szex

Megakadályozza, hogy a stressz a szerelmeskedés útjába álljon

Kutatások igazolják, hogy nagyon sok embernél a mindennapi stressz, illetve szorongás okozza a libidó csökkenését. Nem titok, hogy a jó szexhez nemcsak fizikailag, hanem lelkileg, illetve mentálisan sem árt megfelelő állapotban lenni, hiszen igen nehéz ráhangolódni a szerelmeskedésre, ha az anyagi vagy munkahelyi problémák járnak folyamatosan a fejünkben. A feszültség elvonja az energiát, de ha sikerül lecsendesíteni az elménket, akkor sokkal nagyobb eséllyel fogjuk tudni elengedni magunkat a hálószobában is.

A szerelmeskedésben egészen új távlatok nyílhatnak meg előttünk

Jobban tudunk a pillanatban létezni

Ha szex közben elkalandoznak a gondolataink, akkor a szerelmeskedés egészen biztosan nem lesz kielégítő, hiszen ez a tevékenység is fókuszálást igényel. Ebben is sokat segíthet a meditáció. Már napi tízpercnyi is komoly változásokat hozhat a nemi életünkben, és hozzájárul ahhoz, hogy megéljük a pillanatot és igazán bele tudjunk feledkezni az együttlétbe a partnerünkkel. A kielégítő szex egyik alappillére, hogy az együttlét során semmi mással ne foglalkozzunk, és ne engedjük meg, hogy az agyunkba oda nem illő gondolatok kerüljenek. Mivel a meditáció megtanítja, hogyan kapcsolhatunk ki teljesen, ha rendszeresen űzzük, tapasztalni fogjuk, hogy a szerelmeskedésben is egészen új távlatok nyílnak meg előttünk.

Egyfajta szellemi afrodiziákumként hat

Akik hosszabb ideje vannak benne egy kapcsolatban vagy házasságban, gyakran tapasztalják, hogy már nem tudnak olyan odaadással figyelni a partnerükre, mint régebben, és a rutin, a megszokás a hálószobába is beférkőzik. Ez a dolog természetes és már-már elkerülhetetlen, de rendszeres meditálással ahhoz is hozzájárulhatunk, hogy újra jobban össze tudjunk kapcsolódni a párunkkal. Ez éppen annyira fontos a jó szexhez, mint hogy fizikailag vonzónak találjuk a másikat. A jó hír, hogy annak ténye, hogy milyen típusú meditációt űzünk, szinte mindegy is: már a legegyszerűbb légzésgyakorlatok is nagyon sokat segíthetnek, hogy le tudjunk lassítani és megtanuljuk teljesen kizárni a külvilágot az együttlétek során.

