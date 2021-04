A hüvelyszárazságot leggyakrabban a változókor velejárójaként szokták emlegetni, amikor is a szervezet ösztrogénszintjének jelentős csökkenése nyomán a hüvelyhám elvékonyodik, szárazabbá, érzékenyebbé válik. De fontos tudni, hogy az ösztrogénszint csökkenését a menopauzán kívül számos egyéb ok is kiválthatja, éppen ezért a hüvelyszárazsággal együtt járó kínzó tünetek bizony a fiatalabb nőknél ugyanúgy előfordulhatnak.

A hüvelyszárazság tünetei

A hüvelyszárazság fő tünete, hogy a hüvelyben nem termelődik elég váladék. Ennek hatására a hüvely érzékeny lesz, ami irritációs panaszokat és égő érzést okoz. A szárazság miatt akár apró vérzések is kialakulhatnak, ami a szexuális életet is megnehezítheti, fájdalmassá teheti.

Mitől alakulhat ki?

A hüvelyszárazságról legtöbbször a változókor velejárójaként szoktunk beszélni. Ebben az időszakban a nők szervezete teljesen átalakul: a petefészkekben a női hormonok termelése fokozatosan hanyatlik, majd megszűnik, az ösztrogénszint csökkenésének hatására pedig a hüvelyhám is fokozatosan elvékonyodik, romlik a vérellátottsága, ami miatt a hüvely izgalmi állapotban sem tudja elérni a megfelelő nedvességet.

Ez a kellemetlen panasz akár szülés után is jelentkezhet, amikor szintén csökken az ösztrogénszint a nők szervezetében. Ennek következményeként a szülés utáni hónapokban az együttlétek nem mindig működnek igazán olajozottan. A hüvelyszárazság a nem szoptató anyáknál általában fél évig, míg a szoptató anyáknál akár a szoptatás teljes ideje alatt fennállhat.

De nem árt tudni, hogy egyes esetekben a hormonális fogamzásgátlók is okozhatnak ösztrogénhiányos tüneteket a hüvelyhámon, sőt a különféle nőgyógyászati műtéten átesett nőknél, illetve hormonkezelést, kemoterápiát és sugárkezelést követően is kialakulhat ez a panasz. Bizonyos betegségek - például az endometriózis, a cukorbetegség, a bulimia vagy éppen az anorexia - szintén együtt járhatnak a hüvelyszárazság tüneteivel, illetve ezeket a stresszes életmód ugyancsak kiválthatja.

A hüvelyszárazsággal együtt járó tünetek fiatalabb korban is előfordulhatnak. Fotó: Getty Images

Mivel kezeljük?

A hüvelyszárazság kezelésére ma már többféle megoldást is létezik, a következőkben sorra vesszük, hogy melyiket miért érdemes, vagy miért nem érdemes választanunk.

Síkosító zselék, kúpok: ezek a termékek inkább csak rövid távú megoldást nyújtanak, mivel nincsen bennük olyan összetevő, amely regenerálni tudná a hüvelyhámot. De arra mindenképpen hasznosak lehetnek, hogy az együttléteket alkalomszerűen megkönnyítsék.

Lokális ösztrogéntartalmú készítmények (pl. hüvelytabletták, gyűrűk, krémek): előnyük, hogy nemcsak enyhítik a hüvelyszárazság tüneteit, hanem növelik is a hüvelyhám vastagságát és visszaállítják a megfelelő hüvelyi pH-t. Viszont mivel hormontartalmú készítményekről van szó, a használatuk bizonyos állapotok esetén kockázatos lehet és nem javallott. Alkalmazásukról tehát mindenképpen konzultálni kell a szakorvossal!

Hialuronsav-tartalmú hüvelykúpok, krémek: ha valakinek nem javallott az ösztrogéntartalmú készítmények használata, vagy egyszerűen csak ódzkodik a hormontartalmú készítményektől, akkor bátran választhatja a hialuronsav-tartalmú hidratáló krémeket és kúpokat. Hosszú távú használatuk visszaállítja a hüvelyhám nedvességét, ápolja és regenerálja az elvékonyodott, károsodott szöveteket, normalizálja a hüvelyi pH-t, ezáltal véd a fertőzésekkel szemben is.

Intim lézeres kezelések: ma már lehetőségünk van lézerterápiával is visszaállítani a hüvelyfal vastagságát és javítani a vérellátottságát. Az eddigi tapasztalatok szerint a beavatkozással megszüntethető a hüvely szárazsága és javítható a hüvely általános komfortérzete is. A terápia hátránya, hogy ezért mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk.

Életmódváltás: a hüvelyszárazság kezelésében az is sokat segíthet, ha mi magunk megpróbálunk kicsit változtatni az életmódunkon. Érdemes például leszokni a dohányzásról, vagy kipróbálni a gátizomtornát.

