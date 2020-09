A férfiak ezt rosszul tudják a női orgazmusról

Mi lehet a magyarázata evolúciós szempontból a női orgazmus meglétének? Részletek itt.

"Általános - és téves - nézet férfiak körében, hogy akárcsak az ő esetükben, a nők többségénél is megbízhatóan orgazmushoz vezet a hüvelyi közösülés. Ezt láthatjuk a legtöbb mozifilmben és televíziós sorozatban. A férfi lök néhányat, a nő extázisban nyög, majd mindketten egyszerre elérnek a csúcsra. Valójában ez nonszensz, egyben a férfiakat félrevezeti, sok nőt pedig frusztrálttá tesz" - hívta fel a figyelmet Michael Castleman hosszú évtizedek óta szexualitással foglalkozó író, újságíró a PsychologyToday oldalán megjelent cikkében. Mint írja, már ősi kultúrák előtt is ismert volt, amit a 20. század második felében a szexkutatók is újra felfedeztek, miszerint a női örömök elsődleges forrása a klitorisz, avagy a csikló.

A női orgazmus elsődleges forrása nem a hüvely, hanem a csikló. Fotó: Getty Images

A női orgazmus titka

Castleman szerint, amennyiben az együttlétek alkalmával a férfi szeméremcsontja feletti bőrfelület stimulálja a csiklót, úgy a nők is átélhetnek orgazmust pusztán hüvelyi behatolás során. Sokkal fogósabb kérdés ugyanakkor, hogy hányan. A válaszhoz elsőként egy 2005-ös kutatás vitt közelebb, amit Elizabeth A. Lloyd, az Indianai Egyetem professzora folytatott le. Eredményei szerint a nők mindössze negyede képes rendszeresen kielégülni ilyen úton. Ugyancsak az Indianai Egyetemen készült ugyanakkor 2018-ban egy másik kérdőíves felmérés is, amely szerint még a 25 százalékos arány is túlbecsüli a valóságot. Az ebben megkérdezett, 18 és 94 év között nők alig 18 százaléka mondta azt, hogy el tud jutni a csúcsra hüvelyi közösülés nyomán. A fennmaradó 82 százalék mind úgy nyilatkozott, hogy ehhez közvetlen csiklóstimulációra van szüksége.

Szintén 2018-ban Laurie Mintz, a Floridai Egyetem professzora is publikált egy tanulmányt a témában. Ebben arra a következtetésre jutott, hogy hozzávetőleg a nők 80-95 százaléka csupán némi csiklókényeztetés segítségével tud elérni az orgazmusig az együttlétek során. Castleman ezzel együtt nem a hüvelyi közösülést szándékozik becsmérelni. Amennyiben az közös beleegyezésen alapul, a férfi kizárólag akkor hatol be, amikor a nő erre már késznek érzi magát, illetve ha nyugalommal, játékossággal és kölcsönös összebújással, ölelkezéssel társul, úgy csodálatos élményt nyújthat. Mindazonáltal ahhoz képest, mint amit a média sugall és amit sok férfi és nő elhisz, a közösülés magában meglepően kevés nőnek okoz kielégülést.

Ausztrál kutatók több mint ötezer nőt és férfit kérdeztek arról egy felmérés alkalmával, hogy a szexuális együttlétek mely formáit találták a legélvezetesebbnek, illetve ezek közül melyek révén értek el a csúcsra a partnerükkel folytatott legutóbbi együttlétek során. A férfiak esetében magában a hüvelyi közösülés 96, a kézimunka és közösülés 95, míg a kézimunka, orális szex és közösülés együtt az esetek 98 százalékában eredményezett kielégülést. Ezzel szemben nőknél az egyszerű közösülés csak 50 százalékban okozott orgazmust. Ugyanez az arány ujjazással egybekötve már 71, orális kényeztetéssel is kiegészítve 86 százalékra emelkedett. Szintén árnyalja az összképet a dél-kaliforniai Chapman Egyetem egy több mint 52 résztvevőt felvonultató vizsgálata. A leszbikus válaszadók 86, a heteroszexuális nők csupán 65 százalékban jutottak a csúcsra a partnerükkel folytatott aktusok alkalmával. A különbség hátterében vélhetően az állt, hogy a leszbikus párok körében gyakoribb az orális szex.

Nem a pénisz mérete számít

