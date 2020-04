7 másodpercenként gondolnak a szexre a férfiak?

A szex A szexszel és a szexuális vággyal kapcsolatos további érdekességeket talál Szex aloldalunkon!

Korábbi tanulmányok szerint a férfiak 7 másodpercenként gondolnak are. Az Ohiói Állami Egyetem pszichológusai azonban más eredményre jutottak, miután egy teljes héten át firtattak minden nap 18 és 25 év közötti egyetemi hallgatókat arról, hogy hányszor jut eszükbe a szex , az evés és az alvás. Az összegzés szerint a férfiak napi 28 percenkénti "teljesítményével" szemben a nők 51 percenként gondolnak szexre. A The Daily Mail című brit lap a tanulmányból kiemelte, hogy akadt olyan nő, aki messze felülmúlta a férfiakat: neki naponta 140-szer jutott eszébe pajzánság.Evésre a férfiak naponta átlagosan 38 percenként gondolnak, alvásra 33 percenként. A nők fejében ennivaló csak 62 percenként "jár", az alvás pedig ennél is ritkábban, mindössze 72 percenként.Mindent egybevéve a férfiakban sokkal többször merülnek fel fizikai szükségleteik, mint a nőkben. Első náluk a, de rögtön utána jön az alvás, végül pedig az evés. A nőknél is első a szex, de a második az evés és csak utána jön az alvás