6 szexpozitúra a hölgyek örömére

Egy kis lógás

Végén csattan az ostor

Rodeó

Falbontó

A kényelmes

X-akták

Unalmas már a misszionárius póz? Egy együttműködő és lelkes partner és némi kalandvágy kell csak, hogy az alábbi pozitúrákkal (újra) izgalmasabbá váljanak a gyengéd percek.Alacsony ágy kell hozzá, esetleg futonágy vagy heverő. A földre nem árt néhány párna, hogy a nő ne üsse be a fejét. A nő hanyatt fekszik az ágyon, majd lecsusszan róla félig úgy, hogy a feje, válla és a hát felső részre lelóg a párnákra. A férfi behatol, majd az ágy vagy más bútordarab szélébe kapaszkodva lép akcióba. Ebben a pozícióbanA keblek szemmagasságba kerülnek, ami mindig szép látvány.Csak két párna kell és egy ágy. A férfi hanyatt fekszik, a nő az oldalán. A nemi szervek összeérnek, de a két fél ellenkező irányba néz közben. A nő a merev szerszámba csusszan. Bár a partnerek nem néznek egymás szemébe,A nő úgy mozog, ahogy a legtöbb örömöt leli benne, a pénisz hegyét pedig elképesztő nyomás éri. Azért nem árt tudni, hogy nem minden hímtag hajlékony eléggé ehhez a mutatványhoz.Kell egy ágy, egy párna és erős hátizomzat. A férfi feküdjön hanyatt az ágyon, majd csússzon le a földre annyira, hogy csak a hát felső része és a fej maradjon a fekvőfelületen. A testsúlyt a láb tartja a földön. A nő nyeregbe pattan, lábizmai segítségével mozog le és fel.Szabadon tud mozogni, hiszen a saját súlyát tartja. A férfi ott érinti meg mindkét kezével, ahol csak szeretné. Jobb, ha a férfi összekulcsolja a két lábát, mert a nő térde esetleg reszketőssé válhat a csúcsponton.A férfi üljön a falnak háttal, tegyen maga mögé egy párnát. A nő üljön vele szemben a férfi lábára, a saját lábát a férfi lábára emeli, majd belecsusszan az ágaskodó férfiasságába.mert a férfi az ölében támasztja meg a nőt, így a nő a karja segítségével tudja mozgatni magát.A nő hasra fekszik, medencéje alá egy párnát helyez. A férfi a két lába közé fekve hátulról hatol be.Ez az érme nagyságú, idegvégződésekben gazdag csomócska a hüvely fal elülső falában található. A nő hátsója meggátolja, hogy a férfi túl mélyre hatoljon, és a G-pont kimaradjon a jóból. Néhány nőnek hozzá kell szoknia ehhez az érzéshez, mások azonnal ráéreznek az ízére.A férfi szétvetett, térdben enyhén hajlított lábakkal ül az ágyon, a nő pedig rajta, lovagló ülésben. A nők jobban szeretik, ha a hüvelyükben levő pénisz fókuszált nyomóhatást fejt ki, miközben a csiklót is izgatja. Meg is lehet fogni egymás kezét, esetleg hanyatt dőlni,Videó: HáziPatika.com