50 felett sem kell lemondani a szexről

Az alábbiakban sorra vesszük, mit kell tennünk azért, hogy 50 év felett is megőrizhessük a libidónkat.

Testedzés

Fizikai szempontból számos előnye van a rendszeres mozgásnak, hiszen erősíti az izmokat és a csontokat, jobb lesz tőle az anyagcsere, egyben csökken az elhízás kockázata is. Nem utolsó sorban a sport a libidóra is jó hatást gyakorol, mivel a jobb erőnlétnek köszönhetően jobban fogjuk magunkat érezni a bőrünkben, ráadásul tesztoszteronszintünk is megemelkedik.

Egészséges táplálkozás

Sok nő tapasztal hízást a menopauza után, ami nemcsak esztétikai, hanem egészségügyi problémát is jelent. Éppen ezért ha túlléptünk a változókoron, érdemes fokozott figyelmet fordítanunk az étrendre, ezáltal pedig az egészséges testsúly megőrzésére is. A pluszkilók nem hatnak jól a libidóra, ahogy a túlsúly miatt fellépő önbizalomhiány is csak még tovább ront a helyzeten.

Apró praktikákkal idősebb korban is megőrizhető az egészséges libidó.

Igyunk eleget!

Idősebb nőknél az egyik leggyakoribb panasz a szexuális élettel kapcsolatban, hogy nem képesek kellőképpen benedvesedni. Ezen sokat segíthet, ha megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasztunk - a hatás természetesen nem garantált, de egyeseknél már ennyi is érzékelhető javulást hoz.

Kommunikáció

Nagyon fontos, hogy idősebb korban is meg tudják beszélni a párok az összes nemi élettel kapcsolatos témát, esetleges problémát. Az öregedéssel járó változásokhoz szexuális téren is könnyebb alkalmazkodni, ha mind a ketten tudják, hogy a másik pontosan min megy keresztül.

Maszturbálás

Az önkielégítés idősebb korban is remek módszer a vágy életben tartására akár kapcsolatban élünk, akár szinglik vagyunk. Fontos, hogy a testet rendszeresen érjék ilyen jellegű ingerek, ha szeretnénk megőrizni a libidónkat.