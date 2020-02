2019 a jó szex éve volt

2019-ről sok mindent el lehet mondani - többek között azt is, hogy a jó szex éve volt. Legalábbis erről árulkodik egy nemrég megjelent, csaknem kétezer szexuálisan aktív amerikai részvételével készült felmérés.

Bevállalós év volt

A válaszadók 44 százaléka azt állította, hogy eddigi élete során soha nem volt még része olyan jó szexben, mint amilyet tavaly élt át. 47 százaléknak sokkal jobb szexuális élményei voltak 2019-ben, mint az azelőtti évben. A kísérletezési kedv is megnőtt: a megkérdezettek 38 százaléka minden korábbinál nyitottabb lett. Hatból egy ember életében először próbálta ki a telefonszexet, 29 százalékuk megismerkedett a szexjátékszerekkel, ötből egy először szeretkezett autóban, hatból egy pedig kipróbált valamilyen szerepjátékot. Nem is csoda, hogy 79 százalékuk összességében elégedett a nemi életével.

A nyitottság és a kísérletezgetés volt 2019 középpontjában. Fotó: iStock

Sok pár még mindig nehezen beszéli meg egymással az intim problémákat, de 2019-ben e téren is változás következett be sokaknál. A felmérés résztvevőinek 48 százaléka többet tudott beszélgetni párjával arról, mit szeret az ágyban és mit nem, 44 százalékuk pedig többet tudott meg idén arról, hogy mi okoz igazán örömet a párjának. 57 százalék állítja, hogy az elmúlt 12 hónap során sokat javult a hálószobai teljesítménye, és 52 százalék új pózokat is kipróbált. A válaszadók negyede nem is bánt meg semmit abból, amit 2019-ben bevállalt szexuális téren.

A legnépszerűbb pózok

A párok 58 százaléka a kutyapózt kedvelte legjobban 2019-ben. Ezt követi a misszionárius póz feltett lábakkal (37 százalék), a sima misszionárius póz (32 százalék), a léha lovaglás vagy cowgirl (24 százalék) és a 69-es (22 százalék).

A minőségi szeretkezéseket és bátrabb kísérletezést hozó 2019 után egy nagyon hasonló 2020-as év várhat az amerikaiakra, ugyanis 74 százalékuk abban reménykedik, hogy idén még bevállalósabbak lesznek. 52 százalékuk például igyekszik folyamatosan új dolgokat kipróbálni a hálószobában - és ezzel természetesen nem állnak le csak azért, mert 2019 véget ér.

2019 tehát sokaknak a jó szex éve volt, ugyanakkor a felmérésből az is kiderül, hogy 59 százalék tudna még mit javítani nemi élete változatosságán. A 2020-as évben itt a lehetőség erre is!

Forrás: nypost.com