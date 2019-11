dr. Béres József

HáziPatika.com: Honnan indult a cseppek útja?



Dr. Béres József: A történetünk jóval a cég alapítása előtt kezdődött. 1972-t írtunk, amikor atyám kutatói munkája beérett, és megszületett a Béres Csepp, amelyet aztán számtalan támadás ért. Mégis sikerült tűzkeresztben átvészelnie a rendszerváltásig tartó 17 hosszú évet, ami elsősorban atyám hatalmas tudásra támaszkodó magabiztosságának, családunk feltétel nélküli mellette állásának, és barátai, hívei támogatásának volt köszönhető. Erőfeszítéseink nem lettek hiábavalók: a Béres Cseppet 2000-ben gyógyszerré minősítették, 2013-ban a hungarikumok közé választották.

HáziPatika.com: Amikor a cég megalakult, kutató vegyészként dolgozott, és akadémiai karrier előtt állt. Mi indította arra, hogy a tudomány világa helyett egy bizonytalan sorsú vállalkozás mellé álljon?

B.J.: Nagy dilemmát és lelki vívódást jelentett, hogy azt hagyom ott, amire gyerekkorom óta készültem, amit nagyon szerettem. Az egyetem elvégzése után vegyészként az MTA Központi Kémiai Kutató Intézetében kezdtem dolgozni, szintetikus szerves kémiával foglalkoztam. Megszereztem a doktori fokozatot, másfél évet dolgoztam az USA-ban, majd hazatérve folytattam kutatói karrieremet. Fiatalon lettem kandidátus. Az akadémiai állásom mellett a részvénytársaságban először csak félállásban vállaltam a munkát, de hamar beláttam, hogy a kettőt nem tudom együtt csinálni. Választanom kellett, és én atyám támogatása mellett döntöttem. Ez számomra erkölcsi késztetés volt, és soha, egyetlen pillanatig nem bántam meg.

HáziPatika.com: A cég ma piacvezető szerepet tölt be számos szegmensben. Hogyan jutottak idáig egy kis vállalkozásból?

B.J.: A rendszerváltással új gazdasági korszak kezdődött, ránk zuhant a "vadkapitalizmus", amihez az országban nem volt tapasztalat, meglévő tudás. Együtt alakultunk, fejlődtünk a kialakuló piacgazdasággal és jó válaszokat tudtunk adni a felmerülő kihívásokra. Atyám is azt vallotta, és én is azt vallom, hogy saját területünkön bármilyen jók vagyunk is, mindenhez mégsem érthetünk. Ezért egy felkészült, tehetséges csapatot gyűjtöttünk magunk mellé, amelyről ma is azt mondom: a sikereink legfőbb biztosítéka.

HáziPatika.com: A profi menedzsment mellett a család is részt vállal a feladatokból?

B.J.: Feleségem, Klára velem egy időben került a céghez. Amíg én főként az üzleti stratégiával foglalkozom, ő a vállalatunk kommunikációs tevékenységét irányítja, és alapítványunk elnökeként a társadalmi felelősségvállaláshoz kötődő tevékenységünket fogja össze. A jövőbe is bizalommal tekinthetünk, hiszen három gyermekünkből a két idősebb a vállalatcsoport felelős vezetői. Megnyugtató látni, hogy ők is kötelességüknek tekintik, hogy tovább vigyék a felmenők örökségét.

HáziPatika.com: A családon kívül mi teszi büszkévé?

B.J.: Nagy értéknek tartom, hogy sikerült megőriznünk stabilitásunkat és függetlenségünket. Magyarország legnagyobb hazai magántulajdonban lévő gyógyszergyára vagyunk. Felkészültek, tehetségesek a munkatársaink, nagyszerű csapat vagyunk, 150-féle saját fejlesztésű és gyártású termékünk van, készítményeinket világszerte ismerik és használják. Egyre mélyebben hiszem, hogy az ember dolga a világban - bármi legyen is a munkája -, hogy valódi értéket teremtsen. A cél az emberek javát szolgálni, ahogy atyámtól láttam, tanultam - valahogy így szeretném ezután is.