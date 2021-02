Ha valaki a maratoni táv teljesítésének gondolatával barátkozik, de tart a kihívástól, az életkor nem a legjobb kifogás. Ezt igazolja annak a kezdeményezésnek a sikere, amelybe az Olajág Otthonok Vezér úti Idősek Otthona lakói vágtak bele a Telekom közreműködésével: húszan fogtak össze, hogy egy hét alatt lesétálják a klasszikus hosszútávfutó program távját.

A kitűzött célt végül túl is teljesítették: 1 hét alatt összesen 54,5 kilométert gyalogoltak úgy, hogy mindenki a saját tempójában, a saját pályáján haladt egyedül, párban vagy társaságban. Ki-ki a maga erőnlétéhez és lehetőségeihez igazította a napi penzumot és a terepet: szobában, erkélyen, folyosón vagy néha a szabadban zajlott a kilométerek gyűjtése.

A Telekom arról gondoskodott, hogy a résztvevőknek biztosított okosórák segítségével minden teljesítmény pontosan számon tartható legyen, ráadásul ez extra motivációt is nyújtott. A verseny remek hangulatát - a szervezők okostelefonokkal készült videófelvételei és a közösségi média révén - a nagyközönség is átélheti:

A világjárvány még aktuálisabbá teszi, hogy tudatosabban odafigyeljünk saját és idős rokonaink egészségére

A különleges sportkihívás is világossá tette, hogy ebben támaszkodhatunk a testen hordható okoseszközeinkre, hiszen már a legegyszerűbb mozgásformához is nyújthatnak motivációt, segítenek a napi mozgásrutin és egy egészségesebb életmód kialakításában - akár tél és járvány idején is, életkortól függetlenül. Sőt, még ennél többre is képesek: segítségükkel nyomon követhetjük egészségi állapotunk változásait, és figyelmeztetnek az intő jelekre is.

A Telekom orvosszakértő partnere, dr. Toldy-Schedel Emil a vele készült videóinterjúban mondja el tapasztalatait: