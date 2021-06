Több mint fél évszázados múltra épül a gyógyfürdő, a fürdőgyógyászat ma lazító masszázsokkal, pakolásokkal, testkezelésekkel egészül ki, hogy teljes legyen a pihenés, a feltöltődés. A büki gyógyvíz cseppjeit tusfürdők, masszázskrémek, kozmetikai szerek formájában haza is vihetik a vendégek, sőt, készleteiket a fürdő webshopjából egész évben pótolhatják, felidézve a nyaralás, vagy egy itt töltött hosszú hétvége élményét.

Páratlan szaunavilág egészíti ki a bükfürdői kényeztetést: várja az ellazulni vágyókat tepidárium, gőzfürdők, infraszauna, aromaszauna, kültéri ördögszauna és finn erdei szauna.

h i r d e t é s

A kültéri és beltéri hideg vizes merülőmedencéken túl Kneipp-medence, valamint kültéri élménymedence és beltéri jakuzzi teszi tökéletessé a szaunázás élményét.

Újdonságot is érdemes kipróbálni az egész családnak

Magyarországon egyedülálló a Kraxenofen® alpesi széna gőzfülke. A fülkében az alpesi gyógynövényes szénapárnákon keresztül érkező kellemes meleg közvetlenül a hátat és a nyak területét éri, ellazítja az izmokat és az egész testet. A fej és a lábak szabadon vannak a kezelés alatt, vagyis a Kraxenofen®-t visszeres problémával, illetve szív- és keringési problémákkal élők is használhatják.

A gasztronómiai kínálat is ilyen különleges, hiszen a Büki Gyógyfürdő saját étterme, a BISTRO 1 naponta megújuló menükkel, szezonálisan változó a'la carte étlappal, és süteményajánlatokkal várja a vendégeket. Érdemes kipróbálni a városban nagy hagyományú golfsportot: idén 30 éves Magyarország első 18 lyukú golfpályája, a Greenfield Golf.

Az Alpokalja klímája és idilli táj fogadja a 100 hektáron elterülő golfpálya vendégeit. Tízezer nyárfa és hét tó teszi mozgalmassá a sportos sétát, a lazítást száz különböző madárfaj hangjai színesítik az egyedülálló környezetben. Aki másfajta sportos kihívásra vágyik, válasszon a hat új kerékpáros túraútvonalból, amelyek számos látnivaló mentén vezetnek. Például templomokat útba ejtve barangolhatják be a vendégek a szűkebb és tágabb környéket.

A túrához az új bükfürdői Tourinform irodában bérelhetnek elektromos kerékpárt és gyermek utánfutót is, természetesen a kötelező biztonsági tartozékokkal együtt. Hűtőtáskával, árnyékolóval felszerelt kézikocsi is kölcsönözhető, az elektromos rollerekkel izgalmas kirándulásokat lehet tenni a városban, például a Kristály Torony meghódítása az egész családnak kiváló program. Páratlan látványt nyújt minden napszakban és minden évszakban a büki Szent Kelemen plébániatemplom parkja: árnyas fák, bokrok és virágszőnyeg hívogat városi pihenésre, akár piknikre Bük északi felében. A bükfürdői Tourinform iroda a látogatás centruma lehet, hiszen érték- és csomagmegőrzőt is találnak a vendégek, hogy felhőtlen legyen a környéken barangolás.

Mindent megtudhat az ide érkező a környék látnivalóiról, azokról hatalmas LCD monitoron láthat a vendég ajánlatokat a klimatizált és ingyenes wifivel ellátott dupla Tourinform irodában. A betérők helyi kincseket szerezhetnek be, hiszen Bük, Bükfürdő, és a térség gasztronómiájából is kínál esszenciát az iroda. A turisztikai kiadványok, ajándéktárgyak és a helyi gyógyvizes kozmetikumok mellett termelői borok, homoktövis-készítmények, lekvárok, szörpök, Vas megyei tökmagolaj és helyi népművészeti termékek is megvásárolhatók az irodában. Péntekenként piactere is van Bükfürdőnek: helyi termelők kínálják a pavilonsornál ízes és különleges portékáikat. Ha pedig kedvet kap a vendég az alaposabb ismerkedésre a helyi ízekkel, például a borokkal, akkor bortúrára indulhat a közeli csepregi szőlőhegyre, vagy Kőszeg és a Kőszeg-hegyalja borászaihoz. Kőszegen a színház a nyár slágere, nem érdemes kihagyni a szabadtéri előadásokat a Várszínház kínálatából.

A mozgalmas kirándulós napokat aztán érdemes a fürdőben zárni, gyógyvízben és szaunában lazítani, feltöltődni az újabb és újabb bükfürdői élményekkel.

Széchenyi 2020, készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával