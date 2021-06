Kóstolni csak mértékkel!

A nyaralás egyet jelent a kalanddal, az újdonságok kipróbálásával, a különböző hazai tájegységek vagy éppen távoli tájak kultúráinak, kulináris sokszínűségének megismerésével. Természetes igény tehát, hogy minél több új ízt szeretnénk kipróbálni. Ennek azonban sokszor megvan az ára. A turisták csaknem fele megismerkedik az utazók betegségével, a hasmenéssel. De miért is olyan gyakori ez a jelenség? Nem egyszerűen azért, mertbár természetesen ez is közrejátszik, ahogy a megváltozott körülmények (mint az eltérő éghajlat vagy időzóna) is megviselik a szervezetet. De akár egy belföldön eltöltött hétvége alatt is összeszedhetünk egy jó kis gyomorrontás vagy fertőzést. Ezekért pedig általában egy nem megfelelően előkészített vagy kezelt ételt, vagy akár a hiányos higiéniai körülmények felelősek.