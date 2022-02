A növényi étrend meglepő veszélye

Ahogy világszerte egyre népszerűbbé válik a vegetáriánus és vegán táplálkozás, úgy jelennek meg a boltokban is nagyobb számban ezt az étrendet támogató élelmiszerek. Ezek egy része azonban olyan feldolgozott élelmiszernek számít, amely távolról sem olyan egészséges, mintha mi magunk készítenénk el az ételt friss gyümölcsök és zöldségek felhasználásával. A MedicalXpress cikkében megszólaló szakértők arra is felhívják a figyelmet: az egyoldalú, tápanyagban szegény étrend a mentális egészségre is káros lehet.

Nem minden vegán étrendje tartalmaz friss zöldségeket

Az ausztrál Bond University táplálkozástudományi szakértője, Dr. Megan Lee szerint a vegán piacot célzó, csomagolt élelmiszerekben az ízek fokozása érdekében az átlagosnál is nagyobb mértékben van cukor és só, valamint sokban dominál a finomított gabona és bizonyos növényi olajok. Ráadásul a vegán életmódot követők étrendje - a rengeteg megvonás miatt - könnyen nagyon egyoldalúvá válhat, a tápanyaghiánynak pedig komoly veszélyei lehetnek. "Általánosan elmondható, hogy a zöldségekben gazdag és állati zsírokban szegény étrend egészséges, a többszörösen feldolgozott élelmiszerek ugyanakkor károsak lehetnek az egészségünkre" - mondta el a szakértő. Egy friss tanulmányban a feldolgozott ételek mentális egészségre gyakorolt hatásait is felmérték.

A kutatók 219 ausztrál vegán és vegetáriánus mentális egészségi állapotát, valamint étrendjük minőségét vizsgálták meg. Egy kérdőívet kellett kitölteniük, amellyel kiszűrték a szorongásos és depressziós panaszok előfordulását. Az eredmények szerint azokat, akik sok friss gyümölcsöt, zöldséget, diót, magvakat, hüvelyeseket és teljes kiőrlésű gabonát fogyasztanak, kisebb arányban érinti a depresszió, mint a feldolgozott élelmiszereket fogyasztó vegetáriánusokat.

Dr. Lee szerint a friss zöldségekben és gyümölcsökben lévő szénhidrátok, rostok, probiotikumok és antioxidánsok a mentális egészséghez is hozzájárulhatnak. Hozzátette azonban: a növényi étrend nem csökkentheti a depresszió tüneteit, inkább egyfajta preventív szerepe van.

A szakértő szerint a vegetáriánus és vegán emberek között alapból is magasabb a szorongás és a depresszió előfordulása. Ez viszont elsősorban az életszemléletüknek tudható be, hiszen nagyobb figyelmet fordítanak a többi között az állatvédelemre, vagy a klímaváltozás okozta problémákra. Ezek a máig megoldatlan kérdések pedig számos vita és feszültség alapját képezik.