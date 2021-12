Rossz közérzetet okozhat a bélflóra károsodása

Megbízható védelem A baktérium szóról sokaknak csak valami ártó, kiirtandó, rossz jut eszébe, pedig e parányi élőlények között nemcsak kórokozók vannak. Sőt az emberi testtel kapcsolatba kerülő több száz fajta baktériumtörzs között túlsúlyban vannak az egészség fenntartásához nélkülözhetetlen, az emésztést és az immunvédelmet segítő mikrobák. Ezek a hasznos baktériumok, a probiotikumok a szervezet számos pontján megtalálhatóak, legnagyobb számban a bélrendszer óriási, több száz négyzetméter nagyságú belső felületén telepednek meg. Ezek a telepek, összefoglaló nevén a bélflóra jelentősége felmérhetetlen, hiszen amellett, hogy részt vesznek a tápanyagok lebontási folyamataiban, legalább ilyen fontos, hogy serkentik az immunsejteket, maguk is termelnek életfontosságú vitaminokat és ellenanyagokat, és felveszik a harcot a különböző kórokozókkal, a patogén baktériumokkal, a gombákkal, a vírusokkal.

nem feltétlenül bőrgyógyászati problémák: ezek is tünetei lehetnek annak, hogy valami, annak egyik legjelentősebb területén, a bélrendszerben. Ha ugyanis a bélflóra károsodik, és az itt élő hasznos baktériumok nem tudják betölteni a feladatukat, akkor az allergiás, gyulladásos jelenségek testszerte megjelenhetnek. Ilyenkor a helyi, tüneti kezelés mellett ajánlatos arról is gondoskodni, hogy a probiotikumokat tudatosan visszatelepítsék a bélrendszerbe.

Hasonlóképpen nem szabad megelégedni a tüneti kezeléssel akkor sem, ha a legkülönbözőbb emésztőrendszeri panaszok jelentkeznek. Bár a, például a, a, a kellemetlen hasi görcsöknek, az, vagyis a székrekedésnek, hasmenésnek, és a különböző emésztőrendszeri gyulladásos megbetegedéseknek, a gyomor és bélhurutoknak természetesen sokfajta oka lehet, de a hátterében könnyen állhat szintén a bélflóra egyensúlyának felborulása, vagyis az emésztőrendszer méregtelenítő, salaktalanító funkciójának, immunvédelmi szerepének zavara. A probiotikumok számának csökkenésével, a hasznos baktériumtelepek pusztulásával együtt jár a különböző, kórokozó baktériumok elszaporodása is. Vannak olyan törzsek is, amelyek normál esetben nem okoznak panaszt, de a "rést a pajzson" könnyen megtalálják: hatásuk azonnal jelentkezik, ha meggyengül az immunvédelem.

Valami nem jó

Antibiotikumkúra, vírusos vagy bakteriális eredetű fertőzések miatt is károsodhat a bélflóra, ilyenkor segíthetnek a Bacillus clausii jótékony baktériumot tartalmazó probiotikumok. h i r d e t é s

Az is előfordul, hogy az érintett nem érez semmi különösebb bajt, bántó tünetet, a gond csupán egy általános levertségben, rossz kedélyállapotban, ingerlékenységben jelenik meg. Biztosan Ön is átélt már ilyen időszakot: nehezen tud elaludni és nem pihentető az álma , napközben pedig fáradtnak, ernyedtnek érzi magát. Ezek a kellemetlenségek odáig fajulhatnak, hogy koncentrációképessége, munkahelyi vagy tanulási teljesítménye is kárát látja, memóriazavarai is jelentkezhetnek. A stressztűrése csökken, gyakori fejfájástól szenved, váll- és nyaki izmai fájdalmasan bemerevednek. Bármilyen távolinak tűnjék is a kapcsolat, bizony, még ezeket a tüneteket is kiválthatja a bélflóra egyensúlyának megbomlása nyomán kialakult emésztőrendszeri, immunvédelmi zavar, vérszegénység, általános gyengeség.