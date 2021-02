Ne menjen a gyomrára az idegeskedés!

Egy idegeskedős időszakban, azt esszük, ami a kezünk ügyébe kerül (és ez általában valamilyen egészségtelen gyorséttermi fogás, édesség vagy nassolnivaló), többet dohányzunk vagy kávézunk, egy hosszú nap után pedig talán többet is iszunk a kelleténél; az alvás pedig közel sem megy úgy, ahogy kellene. Ezek együttesen szintén hozzájárulnak a bélflóra egyensúlyának felborulásához. Amerikai szakértők pedig azt állítják, hogy a stresszes életmód kifejezetten serkentő hatással van a patogén baktériumokra, így azok még agresszívabbakká válhatnak, könnyebben szaporodnak el a beleinkben, további betegségeket okozva.





Az is sokak számára ismert, hogy a stresszes életet élőket jobban veszélyeztetik a betegségek, fertőzések. Ennek egyik oka éppen a bélflóra egyensúlyának felborulása, hiszen ezen a területen található az immunrendszerünk egy fontos része! A betegségek ellen pedig gyakran antibiotikumokkal vesszük fel a küzdelmet, ami tovább károsítja a bélflórát - az ördögi kört pedig igen nehéz megtörni.

Brit és francia kutatási eredmények szerint nemcsak a stressz van hatással a bélflórára, de a, és csökkenthetik a szorongást , javíthatják a hangulatunkat, sőt segíthetnek az alvászavarok legyőzésében is. Ennek hátterében az emésztőszervek és az idegrendszer, illetve a bélflóra és a hormonrendszer közötti szoros kapcsolat áll. A kutatások során bebizonyították, hogy azoknál a kísérleti alanyoknál, akik egy hónapig probiotikum-készítményt kaptak, javult az alvás minősége és nem idegeskedtek annyit, mint akik csak placebót kaptak.

Egymilliárd harcostárs a stressz tünetei ellen

A felfokozott szellemi vagy fizikai kihívások előtt állóknak, a vizsgára készülőknek, a stresszes életmódot folytatóknak tehát. Ezzel nemcsak megakadályozhatják a súlyosabb betegségek, krónikus hasmenés, bőrproblémák vagy allergiák kialakulását, de javíthatják az immunrendszerük működését is - így még hatékonyabban vehetik fel a harcot a fertőzésekkel szemben. A kiegyensúlyozott bélflóra pedig a lelki, szellemi egészséghez is hozzájárul, erre pedig szintén szüksége lehet a stressznek kitett egyéneknek. A lelki kiegyensúlyozottság, az elegendő és jó minőségű alvás, a motiváció és az optimizmus ugyanis hozzájárulhat ahhoz, hogy szembe tudjunk nézni a kihívásokkal.A jótékony hatású baktériumokhoz - így például a bélrendszerünk leggyakoribb lakóit jelentő lactobacillus és bifidobaktériumokhoz - hozzájuthatunk probiotikum-készítményekből és élelmiszerekből egyaránt. Bár az előbbi praktikusabb megoldás lehet (hiszen elég egy-két kapszulát bevenni naponta), a megfelelő étrend összeállítása nemcsak a bélflóra szempontjából fontos! Ha pedig mellőzzük a dohányzást és kevesebb kávét iszunk, még többet tehetünk az egészséges bélflóráért , így az immunrendszerünkért és a testi-lelki jólétünkért is!