Vigyázzunk egymásra a HáziPatika.com matricáival

A Házipatika.com már 20 éve kínál széleskörű és naprakész információkat az egészség valamennyi területéről. Amellett, hogy komoly és szakmailag hiteles tartalmakkal látjuk el olvasóinkat, nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy feldobjuk az embereket és megkönnyítsük a kapcsolattartást akkor, amikor arra a leginkább szükség van. A legújabb matricacsomagunkat az egészség és életmód témakörök mellett a szeretet és a törődés inspirálta.

A matricák három hónapig ingyenesen elérhetőek.

A matricák segítségével beszámolhatunk az otthon töltött napok hangulatáról, kifejezhetjük támogatásunkat, vagy éppen emlékeztethetjük barátainkat arra, hogy vegyék be a napi vitaminjaikat, ne felejtsék el átmozgatni magukat nap közben.

h i r d e t é s

"A tavasz közeledtével mindannyian szívesen szabadulnánk a négy fal fogságából, fontos azonban, hogy most is vigyázzunk magunkra és egymásra, hiszen a veszély még nem múlt el. Legújabb, ingyenesen elérhető matricacsomagunk segítségével barátainknak és családtagjainknak is átadhatjuk ezeket a fontos üzeneteket "- nyilatkozta Kulcsár Hajnal, a Házipatika.com főszerkesztője.

A Házipatika.com több mint 57 ezer felhasználót számláló Viber Közösségének tagjain kívül a három hónapig ingyenesen letölthető matricák bárki számára elérhetők, aki szívesen érdeklődne ilyen módon is szerettei egészsége felől. A közösséghez bárki csatlakozhat, aki rákeres a Házipatika.com-ra a Viber alkalmazásban.