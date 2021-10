Veszélyes lehet a tökfaragás

Az elsősorban angolszász országokban népszerű halloweent Magyarországon is egyre többen ünneplik meg október 31. éjszakáján. Az ünnep legjellegzetesebb szimbólumai a töklámpások, amelyekbe gyertyát helyeznek, hogy rémisztő vigyorukkal éjszaka is ijesztgessék az arra járókat. Ezek a töklámpások viszont nemcsak ijesztőek, de valóban veszélyesek is lehetnek - halloween időszakában rengetegen kerülnek kórházba kisebb-nagyobb vágott sérülésekkel. A WebMD cikke szerint emellett más veszélye is lehet a vasárnap éjszaka esedékes ünnepnek.

Vágás, égés, roncsolás: hogyan kell kezelni? Aki ismeri a megfelelő lépéseket, nagyobb magabiztossággal látja el a különböző sérüléseket. Ez pedig nemcsak a gyorsabb gyógyulás, de a sérült nyugalmának záloga is. h i r d e t é s

Kórházba kerülhetünk a töklámpás miatt

Az Egyesült Államok fogyasztóvédelemmel foglalkozó hivatala szerint a halloween idején keletkező sérülések több mint negyede valamilyen vágás, amit többnyire a tökfaragás közben szenvednek el az emberek. Gyakori még továbbá a gyerekek körében az apró tárgyak vagy cukorkák félrenyelése, illetve az esések miatti zúzódások, többnyire a kényelmetlen, vagy túl nagy jelmez miatt. Dr. Craig Phillips ortopéd sebész is megerősítette, hogy halloween éjszakáján rendszerint megugranak a különböző traumás sérülésekkel orvoshoz fordulók száma.

Az üzletekben és webshopokban kaphatóak már kimondottan a dísztök faragására szolgáló szerszámok, ezeket főleg azoknak a családoknak lehet érdemes beszerezni, akik nagyobb számban készítenék el ezt a halloweeni dekorációt. Faragjuk a tököt tiszta, száraz, jól megvilágított helyen. Fontos az is, hogy stabil legyen a felület, amin dolgozunk, hiszen egy billegő asztalon farigcsálva könnyen a kezünkbe szaladhat a kés.

Könnyen végződhet balesettel a tökfaragás. Fotó: Getty Images

Ha mégis megvágnánk magunkat, a vérző felületet öblítsük le hideg vízzel, fertőtlenítsük a bőrfelületet, majd kötözzük be. Amennyiben a kezünket vágtuk el, emeljük a sérült testrészt a szív fölé, ami csökkenti a vérzés mértékét. Ha a sérülés mélyebbre hatol a bőr felső rétegénél, illetve a seb nagyobb kiterjedésű, vagy erősen vérzik, akkor orvosi segítségre van szükség. A sebkezelés és fertőtlenítés helyes módjairól az alábbi cikkünkben is írtunk.

Figyeljünk továbbá arra is, hogy a töklámpást lehetőség szerint ne gyertyával világítsuk meg, annak lángja ugyanis őrizetlenül könnyen okozhat tüzet. Kaphatóak már olyan fényforrások, melyeknek pislákolása a gyertya lángját idézi, tűzveszélyt azonban nem jelentenek.

A felsoroltak mellett más veszélyeket is rejthet a halloween, amelyre már a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) is felhívta a figyelmet. A hivatal munkatársai korábban jelezték a hazai élelmiszerüzleteknek, hogy különítsék el az ehető tökféléket a dísztököktől, illetve a nem ehető fajták esetében egyértelműen jelöljék, hogy a termék fogyasztásra alkalmatlan. A töklámpásnak használt dísztök ugyanis emberi fogyasztásra nem alkalmas, hányinger, hányás, hasmenés és erős hasifájdalomjelentkezhet a fogyasztása után. A Nébih szerint ahogy az elmúlt időszakban Magyarországon is egyre népszerűbbé vált ez az ünnep, úgy fordultak egyre többen ételmérgezésre utaló panaszokkal orvoshoz az ünnep idején.