Ukránok enyhíthetik az egyre égetőbb munkaerőhiányt

Több 10 ezer ukrajnai menekült maradhat hazánkban, ami enyhítheti az egyre égetőbb munkaerőhiányt - mondta Baja Sándor, a Randstad Hungary ügyvezető igazgatója a Növekedésnek. A szakember szerint a döntő többség nem Magyarországon telepszik le, hanem Lengyelországban és Nyugat-Európában, de ezzel együtt is tízezrek maradhatnak nálunk.

Az ukrajnai menekültek enyhíthetik az egyre égetőbb munkaerőhiányt. Fotó: Getty Images

Magyarországon a háború kitörése előtt megközelítőleg 60-90 ezer ukrán munkavállaló dolgozott. Probléma, hogy a hazai munkaerőpiac kevésbé tud versenyképes fizetést adni az ukrajnai menekülteknek a nyugat-európai térséghez képest. Ez a viszonylag könnyebben megtanulható kékgalléros szakmákra is igaz. Az pozitív, hogy a magyar munkavállalási rendszer rugalmas, a betelepedő ukránokra a hiányszakmákban csak bejelentési kötelezettség van.

A menekültek többsége várhatóan tovább megy Nyugatra vagy Lengyelországba. Utóbbi országba már 2,5 millió menekült érkezett az elmúlt négy hétben. A háború előtt kétmillió ukrán élt a lengyel nagyvárosokban. Emiatt nagyobb a valószínűsége, hogy az ukrán menekülteknek van rokona vagy barátja a lengyeleknél. A magyar nyelv ráadásul sokkal nehezebben sajátítható el. Egy ukránnak a lengyel nyelvet fél év alatt meg lehet tanulni a szükséges szintig, mondta Baja.

Egész Európában hiány van munkaerőből, így többek között a csehek is lecsaphatnak az ukrán munkaerőre. Rendkívül könnyű most már ugyanis Csehországban munkavállalási engedélyt kérni, miközben a cseh fizetések vonzóbbak, mint a magyar. Például a Prágában működő Amazon raktárban átszámolva nettó 320 ezer forintot is lehet keresni.

A szakember arról is beszélt az interjúban, hogy az Oroszországgal és Ukrajnával folytatott külkereskedelmünk súlya csak néhány százalék, ha nem számítjuk az energiahordozókat. Viszont komoly problémát okozhat az ellátási láncban egy pici alkatrész is. Hiszen az egész autó nem készülhet el, ha hiányzik az a kis alkatrész. "Az elmúlt hetekben például a Randstad Németország 5 ezer munkavállalónak mondott fel, mert Lipcsében leállt a BMW gyár. A kedvezőtlen hatások idővel sajnos Magyarországra is begyűrűznek" - mondta.