Mostanság egyre nagyobb hangsúly helyeződik a környezetvédelem fontosságára, hiszen mindennapi szokásainkkal - ha nem is vagyunk tudatában - befolyásolhatjuk Földünk sorsát. De miért ne döntenénk tudatosan? Miért ne választanánk olyan termékeket, amikről tudjuk, hogy jótékony hatással vannak környezetünkre? Az Aromax-szal most nem csak saját otthondról gondoskodhatsz, de a bolygó jövőjéről is.

Az Aromax és a MyForest közös együttműködése ugyanis a globális felmelegedés égető problémájára, valamint a légszennyezés káros hatásaira hívja fel a figyelmet. A Közösségi Erdőkért Alapítvány missziója, hogy elsősorban hazánkban járuljon hozzá a Föld erdőinek növeléséhez, ezzel egy élhetőbb jövőt teremtve. A MyForest egy közösségi finanszírozással működő alapítvány, amelynek nem titkolt hosszútávú célja a földi erdők számának megduplázása. Hogyan? Közösségi erdők telepítésével. Az úgynevezett örökerdők hosszútávú fennmaradását biztosítja, hogy a telepített fákat sem kitermelni, sem pedig kivágni nem lehet. A Közösségi Erdőkért Alapítvány nem csak fákat ültet Megteremtik a földterület használatának jogi és szakmai feltételeit, megszervezik a közösségi gyűjtést, biztosítják a telepítendő erdők erdészeti hátterét, valamint hosszútávú fennmaradását. Ezt a jól kidolgozott módszert és a hozzá kapcsolódó gondolkodásmódot igyekeznek nem csak itthon, de külföldön is terjeszteni, hogy a MyForesthez hasonló kezdeményezések teret nyerjenek. h i r d e t é s Az Aromax "zöld erdő, zöld bolygó" programjával most nem csak az otthonodban teremthetsz tisztább levegőt, hanem egy globális cél eléréséhez is hozzájárulhatsz. Ha számodra is fontos a környezetünk védelme, itt az idő, hogy kipróbáld az Aromax 5 az 1-ben Levegőtisztítót! A készülék megvásárlásáért ugyanis névre szóló facsemetét ültetnek Neked 2021 tavaszán a MyForest közreműködésével, - mert igazán szívügyünk a bolygónk! Ahogyan a fák gondoskodnak környezetünkről, úgy gondoskodik az Aromax is, hogy otthonodban mindig friss és tiszta legyen a levegő. Az LLDS technológia (vákumozott téren keresztül többször áramoltatott levegő) nem csak a kellemetlen szagokat semlegesíti, de vírusölő, baktériumölő és pollenszűrő hatással teszi egészségesebbé a mikrokörnyezeted. Az Aromax Levegőtisztító készülékei csendesek, illóolajokkal együtt is használhatóak, nedves szűrőrendszerüknek köszönhetően pedig nagyon egyszerűen, csapvízzel működnek. Ez a szabadalmaztatott készülék nem párologtatással, hanem porlasztásos módszerrel optimalizálja a páratartalmat, ami így nem emelkedik 55 százalék fölé. Így nem jöhet létre olyan környezet, amelyben életteret nyernének a gombák, penészek, vírusok, baktériumok. Igen, ez tényleg azt jelenti, hogy nemcsak az otthonodra vigyáz, hanem az egészségedre is! Az Aromax Levegőtisztító készülékek különlegessége, hogy a sterilebb levegőnek köszönhetően csökkentik az allergiás és asztmás tüneteket, segítenek megelőzni a légúti megbetegedések kialakulását, valamint kiemelkedően jó vírus-inaktiváló hatással is rendelkeznek. Az Aromax Levegőtisztító készülékek megvásárlásával nemcsak magadért, hanem a környezetedért és a bolygóért is teszel.