A felmérések szerint a párok mintegy egynegyede dönt úgy, hogy ha megteheti, külön hálószobában alszik. Ez néhány embernek valóban beválhat, de sok kapcsolatban emiatt sérülhet az intimitás, és romolhat a kapcsolat minősége. Mi van akkor, ha nincs lehetőségünk vagy kedvünk külön szobában aludni, ám a párunk szokásai (vagy egészségügyi problémái) miatt nem tudjuk kipihenni magunkat?

Hogyan alhatunk együtt úgy, hogy az ne menjen a pihenés rovására? Fotó: iStock

Horkolás

A horkolás nemcsak annak lehet idegtépő, aki hallgatja, de annak az alvásminőségét is jelentősen befolyásolja, aki csinálja. A horkolás ugyanis számos komoly probléma tünete lehet, az allergiától az alvási apnoéig. Az alkoholfogyasztás is komolyan hat a horkolás intenzitására, hangerejére. Ha a probléma mindennapos és nem találjuk okát (például az előző esti italozást vagy egy egyszerű náthát, ami miatt bedugul az orrunk), akkor mindenképpen vizsgáltassuk ki magunkat! A horkolók a legtöbbször a hátukon alszanak, ezért egy gyengéd lökés, bökés, vagy az, ha finoman átgördítjük őket az oldalukra, általában megszünteti a problémát. Ha ez sem segít, emeljünk "falat" a saját és a partnerünk feje közé párnákból, ezek ugyanis hangszigetelőként működhetnek.

Nem tudunk megegyezni a hőmérsékletben

Az ideális hőmérséklet az alváshoz 18-20 fok körül van, és bár néhányan kellemesnek érezzük ezt, mások szerint ez rettenető hideg. Amíg az egyik fél állandóan felcsavarná a fűtést, a másik folyton az ablakot nyitogatná. A megoldás meglehetősen egyszerű: egyezzünk meg egy mindkettőnk számára elfogadható hőmérsékletben, és válasszunk két különböző vastagságú takarót. Ha tehetjük, vegyünk egy nagyobb ágyat: így több helyünk marad, és nem befolyásol minket annyira a másik testhője.

Különböző időpontokban fekszünk le és kelünk fel

Mindenkinek van egy belső órája, mely meghatározza azt, hogy mikor álmosodunk el és mikor ébredünk fel. Ez a belső ritmus mindenkinél egyedi, és ezt meglehetősen nehéz megváltoztatni. Aki később fekszik, legyen extra csöndben és próbáljon meg mindent, nehogy felébressze a másikat - ezt ígérje meg az is, aki reggel korábban ébred. Az éjszakai baglyok használjanak fülhallgatót a tévézéshez, rádiózáshoz, a pacsirták pedig ne nyomják le túl gyakran az ébresztőórát, ez ugyanis könnyen felébresztheti azt, aki még aludna.

Összebújni vagy sem?

Vannak olyanok, aki szeretnekalváselőtt összebújni a párjukkal, és a másik karjában elaludni, másoknak viszont nagyobb térre van szükségük, hogy kinyújtózhassanak. Ez nagyon könnyen úgy tűnhet, hogy egy kapcsolatból eltűnik az intimitás vagy a párunk visszautasít minket, de ez közel sincs így. Egyezzünk meg abban, hogy elalvás előtt 15-20 percet beszélgetéssel, a másik simogatásával, babusgatásával töltünk, utána pedig mindketten mehetünk aludni. Így az intimitás iránti igényünket is kielégíthetjük, és jobban tudunk aludni is utána.

A másik állandóan forgolódik

A legtöbb ember többször is pozíciót változtat éjszakánként, de vannak olyanok, akik egész éjjel forgolódnak, rugdosnak, dobálják magukat. Ráadásul a nők érzékenyebbek a másik mozgására, ezért a legkisebb mozgolódásra is felébredhetnek. Ha külön takarónk van, akkor kevésbé érezhetjük a másik mozgását, de egy nagyobb ágy, vagy egy új matrac is sokat segíthet - ez utóbbiból keressünk olyat, amelynél nem érezzük annyira a másik forgolódását.