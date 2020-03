Profi tanácsok tavaszi nagytakarításhoz

Csökken a fertőzésveszély, ha így takarítunk - olvassa el a részleteket!

Egyesek a jelenlegi vírushelyzet miatt, mások az önkéntes karantén miatt nyert szabadidőt kihasználva, néhányan pedig megszokásból állnak neki a tavaszi nagytakarításnak. Hogy ez idén a lehető leghatékonyabban sikerüljön, mutatjuk egy profi rendszerező és egy mikrobiológus hasznos tanácsait.

Először szelektáljunk!

Az első lépés mindig a szelektálás legyen, csak ezután tudunk majd hatékonyan rendszerezni - véli Kathy McEwan, a rendrakás szakértője. "Ha már eljutottunk addig, hogy néhány holmitól megszabadulnánk, ne kérdezgessük magunktól, hogy vajon kinek tudnánk odaadni ezeket. Ennek általában az a vége, hogy mindent félreteszünk egy dobozban" - mondta. Ha az adott tárgyakat már egy éve nem használtuk semmire, és manapság már nem is vásárolnánk meg ezeket, akkor bizony meg kell szabadulnunk tőlük - tanácsolja.

Számtalan kórokozó kerülhet be otthonunkba, ezért fontos az alapos takarítás.

Fotó: Getty Images

Haladjunk lépésenként!

A rendszerezés specialistája azt javasolja, egyszerre csak egy szobára koncentráljunk, és csak azután foglalkozzunk a többi helyiséggel, ha az aktuálissal már végeztünk. Jelöljünk ki először egy konkrét dolgot, amit lomtalanítunk, ez lehet például a dolgozószobában az asztal vagy a fiókos szekrény, majd haladjunk tovább. Nem is muszáj egyszerre sok időt szánnunk a szelektálásra és rendszerezésre - napi 20 perc is elég lehet. Érdemes ilyenkor magunk mellett tartani egy kommunális és egy szelektív szemetest is, hogy ne kelljen percenként rohangálni a kukához, ha valamivel kapcsolatban úgy döntünk, mennie kell.

Ne vásároljunk előre!

A szakember ezek mellett azt javasolja, hogy csak szelektálás után vásároljunk új tárolódobozokat - ha valóban marad annyi holmink, ami ezt indokolná. A sikeres lomtalanítás ugyanis a dobozok kiürülésével jár. Így valószínűleg nem lesz szükségünk újakra, és még a régiek közül is búcsút inthetünk a használtabb daraboknak.

Az alapos takaítás fontossága

Több száz baktériumfaj és különböző gomba él az otthonunkban. Ezek nagy része ártalmatlan, sok pedig nem különbözik az emberi mikrobiótától. De bekerülhetnek olyan kórokozók is, amelyek megbetegíthetnek minket - az ezek elleni védekezésben játszik kulcsszerepet az alapos takarítás - hangsúlyozta Jason Tetro mikrobiológus. Fontos például, hogy alaposan átmossuk a hűtőt, viszont akár a porban is megtelepedhetnek kórokozók, így azt is jó, ha igyekszünk felszámolni.

Mivel takarítsunk?

"Az esetek többségében akár szappanos víz is megteszi, de van néhány olyan terület - például a fürdőszoba, a konyha és a mosókonyha -, amelyeket hatékonyabban kell fertőtlenítenünk a lehetséges patogének miatt" - emelte ki a szakember. A mikrohullámú sütőnk és mosógépünk belsején is felhalmozódhatnak a mikrobák, ezek pedig olyan biofilmet képeznek, amely kórokozókat is tartalmazhat. Ezért ezeket a berendezéseinket is érdemes alaposan kisikálni fertőtlenítőszerrel.

Forrás: ottawamatters.com