Ősszel ezért van több pók a lakásban

Szeptember végén, október elején úgy érezzük, ideje elővenni a meleg téli holmikat, és bizony a fűtést is fel kell már tekerni. Az állatok nálunk sokkal jobban tudják, hogy lassan beköszönt a hideg évszak: a néphagyományban se szeri, se száma a különféle megfigyeléseknek. Ezek közül a pókokra vonatkozó egyik mondás szerint minél nagyobbra szövik a hálójukat, annál hidegebbre kell készülnünk. Noha ezt a tudománynak nem sikerült igazolnia, annyi bizonyos, hogy az ízeltlábúak viselkedése ebben az időszakban sok változást mutat - olvasható a Leedsi Egyetem két zoológusa, Elizabeth Duncan és Thomas Dally közös cikkében a The Conversation oldalán.

Ősszel gyakrabban találkozhatunk pókokkal otthonunkban. Fotó: Getty Images

Két okból is gyakrabban látjuk őket

Az ízeltlábúak rendkívül érzékenyek a környezeti tényezőkre, és a fényviszonyok változása számukra egyértelműen jelzi az évszakváltást. Akárcsak az emberek, a pókok is a szemükkel észlelik a fényt, csakhogy nekik nem kettő, hanem összesen akár nyolc szemük is lehet. Az agyukba érkező jelek pedig módosítják belső órájuk működését, akárcsak a főemlősöknél.

Az évszakváltás észlelése már csak azért is létfontosságú számukra, mert hidegvérű állatokként nem képesek szabályozni a testhőmérsékletüket. Így aztán a pókok ősszel olyan helyet keresnek maguknak, ahol biztonsággal áttelelhetnek. E vándorlás miatt érezhetjük úgy, hogy a korábbi hetekhez képest bizony megszaporodtak a különféle pókok a lakásban.

Csakhogy a pókoknak más feladatuk is van ilyenkor, ez pedig a szaporodás - hívja fel a figyelmet a Skóciai Természetvédelmi Szövetség (Scottish Wildlife Fund, SWF) honlapja. Nem kizárt, hogy amikor pókot látunk, az már hónapok óta bent élt a lakásban, csak most társat keresni bújt elő. A hím a következő hetekben több alkalommal is párosodik a nősténnyel, aztán elpusztul, a nőstény pedig felfalja. És azért nem érdemes a pókokat lecsapni vagy felporszívózni, mert ragadozók: irtják a lakásunkat megszálló, de számunkra láthatatlan élősködőket. Vagyis minél nagyobb pókot látunk, az annál jobban végzi a munkáját - biztat az SWF.