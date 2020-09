Naponta kellene tisztítani ezeket a dolgokat

A Brightside gyűjtése szerint az egyik ilyen például a zuhanyrózsa, ami attól, hogy víz folyik belőle, nem lesz tiszta, sőt. Mivel gyakran nedves, elszaporodhatnak rajta a baktériumok, amelyek között lehetnek olyanok, amiket ha belélegzünk, akár még tüdőfertőzést is okozhatnak. Ha van olyan gyűrűnk (például a jegygyűrűnk) amit állandóan hordunk, akkor nem árt, ha a tisztítását beépítjük a napi rutinunkba. Több tanulmány is állítja, hogy azoknak az embereknek a kezén, akik gyűrűt hordanak, sokkal több kórokozó van, mint azokén, akik nem.

Szinte mindennap használjuk a laptopunkat, szánjunk időt a tisztán tartására is. Fotó: Getty Images

Az autóban ezekre figyeljünk

Az autók belsejében szintén bőven vannak kórokozók. Persze az irreálisan hangzik, hogy mindennap kitakarítsuk az autónkat, de arra szánjunk időt, hogy a kormánykereket mindig áttöröljük egy fertőtlenítőszeres kendővel. A kilincseket, ajtógombokat szintén érdemes mindennap megtisztítani, mert nagyon gyakran fogjuk meg őket úgy, hogy előtte nem mostunk kezet, így tele vannak mindenféle mikroorganizmusokkal.

Így lesz veszélytelen a munka és a szórakozás

A legtöbben a számítógépüket, laptopjukat is mindennap használják, tehát mindennap hozzáérnek. Éppen emiatt a billentyűzetükön is nagyon sok a baktérium, így érdemes az asztalon mellettük tartani egy csomag antibakteriális törlőkendőt, amivel áttöröljük a gombokat. Gondoljunk csak bele, hogy munka, gépelés közben hányszor érünk úgy az arcunkhoz, hogy észre sem vesszük... A lakásban található távirányítókat is érdemes hasonlóan kezelni, és naponta megtisztítani, akárcsak a lakásban található különféle villany- és egyéb kapcsolókat. Az a pár perc, amit erre fordítunk, nagyon sokat számíthat az egészségünk szempontjából - többet, mint gondolnánk.

A mosdókagylót, csapot is érdemes naponta áttörölni valamilyen fertőtlenítős tisztítószerrel, hiszen kezet, fogat is e fölött mosunk. Szintén érdemes fertőtlenítőszeres kendővel áttörölni az ablakpárkányokat, a fürdőszobában és más helyiségekben is. A piszok mellett penész is megtelepedhet rajtuk, aminek allergizáló hatása is lehet.