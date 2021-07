Mutatjuk, mi minden lakik az ágyunkban

Ágyunk valójában alig-alig tér el egy laboratóriumi Petri-csészétől. Az ágyneműre kerülő izzadság, nyál, korpa, elhalt hámsejtek és esetenként ételmaradványok optimális környezetet teremtenek számos mikroorganizmusnak, beleértve baktériumokat, gombákat, vírusokat, de még apró ízeltlábúakat is - mutat rá a The Conversation oldalán megjelent cikkében dr. Manal Mohammed, a Westminsteri Egyetem orvosi mikrobiológus kutatója. A szakember összefoglalta, milyen élőlények telepedhetnek meg észrevétlenül otthonunk legnyugodtabbnak tartott pontján, egyszersmind arra vonatkozóan is adott tanácsokat, hogyan szabadulhatunk meg a hívatlan vendégektől.

A leggyakoribb baktériumok

Egy ágyban többféle baktériumfaj is ideális környezetre lelhet. Kórházi ágyneműkkel folytatott kutatások úgy találták, hogy a Staphylococcus nemzetség egyes tagjai kifejezetten gyakoriak itt. Bár ezek általában véve ártalmatlanok az emberre nézve, egy seben keresztül a szervezetbe jutva mégis súlyos megbetegedést válthatnak ki, illetve a nemzetség egyes fajai veszélyesebbek, mint mások. A Staphylococcus aureus például elég könnyedén terjed, és egyaránt okozhat bőrfertőzést, tüdőgyulladást, valamint súlyosbíthatja az aknékat. Mi több, a Staphylococcus aureus nemcsak gyakran fordulhat elő a párnánkban, de arra vonatkozóan is léteznek kutatási eredmények, hogy néhány törzse rezisztens lehet egy vagy több antibiotikumra.

Ágyunkban számos apró, akár mikroszkopikus élőlény rejtőzhet észrevétlenül. Fotó: Getty Images

A Staphylococcus baktériumok mellett szintén sok esetben kimutatható a kórházi ágyakból Escherichia coli és egyéb hasonló baktériumok, úgynevezett Gram-negatív baktériumok jelenléte. Ez utóbbiak súlyos egészségügyi veszélyt jelentenek, mert erősen ellenállóak lehetnek az antibiotikumoknak hatásával szemben, ennél fogva súlyos fertőzéseket okozhatnak a szervezetbe kerülve, így a többi között húgyúti fertőzést, tüdőgyulladást, hasmenést, agyhártyagyulladást és vérmérgezést. AzE. colinémely törzse is rendkívül fertőző, és szintén kiválthat húgyúti fertőzést, emésztőrendszeri fertőzést (az úgynevezett utazók hasmenését) és tüdőgyulladást. Már csak ezért is nagyon fontos, hogy vécéhasználat után mindig nagyon alaposan mossunk kezet, megelőzve ezáltal, hogy ezeket a baktériumokat otthonunk egyéb pontjaira is áthurcoljuk.

"Az otthoni környezet természetesen sokban különbözik a kórházaktól. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ne állna fenn a lehetőség, hogy ezek a baktériumok bekerüljenek az ágyunkba" - hangsúlyozza dr. Manal Mohammed. Mint írja, az emberek körülbelül harmada hordozza például bőrén a Staphylococcus aureust, egyszersmind terjesztheti is azt, amerre csak jár.

Ízelt lábak a párna alatt

Talán sokan nem is gondolnák, de testünkről minden éjszaka körülbelül félmilliárd elhalt hámsejt hullik le, miközben ágyunkban alszunk. Ezek a sejtek pedig remek tápanyagforrást jelentenek mikroszkopikus poratkáknak. Ezek az atkák aztán, pontosabban a székletük allergiás tüneteket provokálhat ki az arra érzékenyek körében, sőt, akár asztmás panaszokat is. Ugyancsak veszélyt jelent az ágyi poloskák megjelenése. A nagyjából 5 milliméter hosszú rovarokról feltételezhető, hogy betegségeket terjeszthetnek, másrészt csípésük nyomaként viszkető, vörös foltokat hagynak hátra a bőrön. Ez éppen elég is ahhoz, hogy szorongást és álmatlanságot kiváltva alapjaiban tegyék tönkre az éjszakai pihenést. Ágyi poloskák ruhákon, táskákon utazva is bejuthatnak lakásunkba, és míg a poratkákat egy magas hőfokú mosás is kipusztítja, addig a poloskák kiirtásához speciális eszközökre és szakemberre van szükség.

Háztartási kórokozók

Ágyunkba számos otthoni használati tárggyal behurcolhatunk mikrobákat, kezdve a ruháktól a törölközőkig, illetve érdemes megemlíteni e téren a házikedvenceket is. A fürdőszobai és konyhai törölközőkön, törlőruhákon például többféle baktériumfaj is rejtőzhet, beleértve a már említett S. aureust és E. colit. Ezek akár a nem megfelelő mosás során is átjuthatnak a ágyneműre. Sőt, egy 2007-ben publikált tanulmány szerint hasonló módon átadható egy fertőző nemi betegség, a gonorrea is.

Különböző mikrobák különböző ideig képesek túlélni, fertőzőképesek maradni egyes anyagokon. A S. aureus például egy hétig is kibírja a pamuton, frottírszöveten pedig két hétig is. Az olyan gombafajok, mint a szájpenészért, húgyúti és nemi szervi fertőzésekért felelős Candida albicans, egy hónapig életben maradhatnak ruhaszöveteken. Az influenzavírusok 8-12 órán keresztül őrzik meg fertőzőképességüket ruhaanyagokon.

A helyes ágyhigiénia alaplépései

"A megfelelő és rendszeres mosás a kulcsa annak, hogy a mikrobák ne váljanak valódi egészségügyi fenyegetéssé" - hívja fel a figyelmet dr. Manal Mohammed. Mivel azonban nem moshatjuk ki mindennap az ágyneműt, a legjobb, amit tehetünk, ha minden reggel kitesszük levegőzni. Alvás közben felgyülemlik ugyanis benne a nedvesség, így ha lehúzzuk az ágyneműt, majd kitesszük a szabad levegőre száradni, úgy kevésbé lesz vonzó a baktériumok és atkák számára. Bonyolultabb a helyzet a matracok kapcsán, amelyek szintén hemzseghetnek a mikrobáktól a bennük évek során felhalmozódó hámsejtek és élelmiszer-maradványok okán. A matracokat általában véve nem tudjuk kimosni, ezért célszerű olyan mosható takaróval lefedni, amelyet aztán egy-két hetente ki lehet tisztítani. Ezen felül havonta egyszer javasolt alaposan kiporszívózni a matracot, és olykor meg is fordítani az ágyon, tíz évnél tovább pedig lehetőleg ne használjuk ugyanazt a matracot.

Magát az ágyneműt mossuk ki legalább hetente egyszer, különösen abban az esetben, ha sok időt töltünk az ágyban, meztelenül alszunk, vagy sokat izzadunk. A párnákat két-három naponta érdemes frissre cserélni. Fontos, hogy minden ágyneműt mossunk magas, 40-60 fokos hőmérsékleten, ami már elegendő a legtöbb mikroba elpusztításához. Ügyeljünk arra, hogy ne pakoljuk túl a mosógépet, használjunk elegendő mosószert, felhúzás előtt pedig hagyjunk elegendő időt az ágyneműnek, hogy teljesen megszáradjon. Általános szabály továbbá, hogy lefekvés előtt zuhanyozzunk le, ne feküdjünk be az ágyba izzadtan, illetve mossuk le előtte a sminket, krémeket bőrünkről. Ne együnk vagy igyunk az ágyban, és ne engedjük fel rá házikedvenceinket sem. Ha mindezekre odafigyelünk, jelentősen csökkenthetjük a hívatlan hálótársak számát.