Milyen tünetek utalhatnak patkányharapás-lázra? Részletek itt.

A térkép alapjául szolgáló adatokat a Sokk a rovar? nevű Facebook-oldal gyűjtötte össze követői kérdőíves felmérésével. Mint azt a Telex írja, a nem reprezentatív felmérés szerint a legtöbb patkánnyal Békés, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megyében lehet találkozni, míg a Dunántúlon lényegesen ritkábbak a hasonló észlelések. A nagyobb települések közül Sárbogárd, Gyomaendrőd és Kisújszállás végzett az élen a patkányészlelések terén.

Forrás: Sokk a rovar?

Forrás: Sokk a rovar? Forrás: Sokk a rovar?

A felmérés a patkányok mellett az egerekre is kitért, és erről is készült térképes összefoglaló. Ennek alapján az egerek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében terjedtek el a leginkább, amit sorrendben Békés, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megye követ. Egérészlelések kapcsán a Dunántúlról is több visszajelzés érkezett, mint patkányokról, mindazonáltal a legnyugatibb megyék e tekintetben is rágcsálómentesebbnek számítanak.

h i r d e t é s

A Sokk a rovar? Facebook-oldalon már elérhető a következő térkép elkészítéséhez szükséges kérdőív. Most a kullancshelyzet felmérése a cél, ezáltal az ország kullancstérképének megalkotása.