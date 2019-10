Miért só és bors van az ebédlőasztalokon?

A só- és borsszóró az evőeszközök mellett minden ebédlőasztal megkerülhetetlen kelléke. Világszerte mindenhol ezt készítik ki az étel mellé, holott rengeteg más fűszert ismerünk. Miért esett mégis ezekre a választás? Az Index erre kereste a választ.

Amit eddig nem tudott a borsról, pedig fontos A fekete bors az egyik legnépszerűbb, leggyakoribb fűszer, minden háztartásban megtalálható, és az édességeken kívül szinte minden ételünk kellemes ízesítője. Azonban azért is érdemes rendszeresen fogyasztani, mert rendkívül jó hatásai vannak az egészségünkre. Kattintson a részletekért!

A király ízlését követjük

A köznyelvben csak konyhasóként élő nátrium-klorid az egyik legrégebbi fűszer, amit az ember használt. Nem csupán az íze miatt van rá szükségünk, a szervezet különböző anyagcsere-folyamatok miatt is igényli. Sokáig ezért egyfajta valutaként kereskedtek vele országok, az ókori Rómában a katonák is sóban kapták a zsoldjuk egy részét. A latin sal, vagyis só kifejezésből ered az angol salary, azaz fizetés szó is.

A bors Délkelet-Ázsiából indult hódító útjára, a kr. e. 2. században a maláj, thai és vietnami konyha népszerű fűszerének számított. Ezt sem csak az ételek ízesítésére használták, hanem különböző betegségek kezelésére, például székrekedés és hasmenés csillapítására, sőt szív- és szembetegségek esetén is alkalmazták. A rómaiaknál sokáig inkább a hosszú borsot használták, mert úgy gondolták, az fokozza a férfiasságot. A szegényebb réteg ezért az olcsóbb és könnyebben terjeszthető fekete borsot kezdte használni, amely így gyorsan elterjedt a kontinensen.

Miért éppen a só és a bors kerül fel minden asztalra? Fotó: iStock

Egy ideig a fekete borsot is fizetőeszközként használták Európában, akárcsak a sót. A fűszerpiacot a kontinensen sokáig Itália uralta, amiből mesésen meg is gazdagodott. A bors mellett fontos árucikk volt például a fahéj, a szegfűszeg, a gyömbér és a szerecsendió is.

A fekete aranynak is hívott bors népszerűsége a 17. század elejére csappant meg először, miután az Újvilágban ráleltek a pirospaprikára, amely így az európai étrendbe is beépülhetett. Csupán XIV. Lajos ízlésének köszönhetően került újra vissza a mostani előkelő helyére, mivel a Napkirály válogatós volt a fűszerek terén, és mindet száműzte a konyhájából a só, bors és petrezselyem kivételével. A fekete bors azért nem került tiltólistára, mert pont elegendő csípősséget adott, miközben nem vette el az étel természetes ízét, és ez pontosan megfelelt a király igényeinek. Ennek köszönhetően minden előkelő ember asztalán a királyi ízlés szerint só és bors maradt csupán, a hagyomány pedig azóta is él.

Egy másik fontos hagyományt is XIV. Lajosnak köszönhetünk, ez pedig az ebédet lezáró desszert. Korábban ugyanis a szakácsok egyszerre szolgálták fel a sós és az édes ételeket, a két ízt azonban a király összeegyeztethetetlennek tartotta, és utasította a szolgáit, hogy az édességet csak a sós étel után tálalhatják.