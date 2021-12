Mi történhet, ha soha nem tisztítjuk a sütőt?

Az ünnepi időszakban a legtöbb ember szeret - vagy ha nem szeret, akkor is kénytelen - a konyhában sürögni-forogni. A karácsonyi menü, a családi lakomák elkészítése ilyenkor gyakorlatilag egy véget nem érő folyamat, amelyben a sütőnek is fontos szerep jut. Akadnak, akik a nagyüzem után gondosan és alaposan megtisztítják, mások hajlamosak megfeledkezni a lerakódott zsír és egyéb szennyeződések eltávolításáról - akár évekig is. A Livestrong magazin összefoglalta, milyen veszélyei lehetnek, ha valaki ritkán vagy egyáltalán nem takarítja a sütőt.

A tiszta sütőbe az ember nagyobb kedvvel teszi be az ételt. Fotó: Getty Images

Az American Cleaning Institute 2019-es felmérésének eredménye arra utal, hogy az amerikaiak általánosságban nem szentelnek túl nagy figyelmet a sütő tisztításának: a résztvevők körülbelül fele nem is emlékszik rá, mikor került sor erre utoljára.

A koszos sütő tűzveszélyes és büdös

A sütőben - az ételekből - szétfröccsenő zsír és olaj tűzveszélyes. "Az olaj tüzelőanyag, így ha kiömlik, tüzet okozhat vagy a fellobbanó tüzet táplálhatja" - nyilatkozta a Livestrong-nak Philip Tierno klinikai mikrobiológus, a NYU Langone Health professzora. Arra azonban már nem tért ki, hogy mekkora mennyiségű olajnak kellene kifolynia ahhoz, hogy egy esetleges tűzeset bekövetkezzen. Tapasztalatok szerint néhány szétfröccsenő cseppből még nem nagyon szokott baj lenni.

h i r d e t é s

Tierno szerint egészségügyi szempontból viszont kockázatos lehet, ha nagy mennyiségű zsír vagy széthullott alapanyag, ételmaradék rakódik le, használatkor ugyanis füst keletkezhet, amit nem szerencsés belélegezni. Ha tehát kellemetlen, égett szagot vagy füstöt észlelünk, az egyértelműen jelzi, hogy itt az ideje egy alapos takarításnak. Nem mindegy viszont, hogy milyen tisztítószert használunk és mekkora mennyiségben. "A lebomló kőolajtermékek a tisztítószerekből hátramaradt vegyi anyagokkal, például a nátrium-hidroxiddal keveredve használat közben mérgező hatású füstöt eredményezhetnek" - közölte Tierno. Ugyanakkor a modern sütőkbe beépített szellőzőrendszernek köszönhetően ilyen veszély - rendeltetésszerű használat mellett - ténylegesen nem nagyon áll fenn.

A lerakódott szennyeződés befolyásolhatja az ételek ízét

Előfordulhat - különösen, ha valaki évtizedekig nem takarítja a sütőt -, hogy az egyre vastagabb rétegben lerakódó zsír és élelmiszerhulladék az újabb használat során füstöl, ez a füst pedig megváltoztathatja a készülő ételek ízét. Különösen a süteményekét és a kenyérfélékét - kellemetlen, kesernyés ízt adva nekik.

Gyakran olvasható az élelmiszerek tárolására gyártott, műanyag dobozok tetején a "Microwave-safe", vagyis mikrohullámú sütőbe tehető felirat. Ez alapján arra következtethetnénk, hogy biztonsággal melegíthetjük a dobozban is az ebédünket anélkül, hogy minőségében kárt szenvedne. Ez azonban nem igaz, a kiírás csupán azt jelenti, hogy a doboz hő hatására sem olvad el és megtartja formáját. A mikrohullámú sütő melegítéskor több anyagot kiold a műanyagból, melyek a szervezetben lerakódva komoly egészségkárosító hatással bírnak.

Mi a helyzet a baktériumokkal és egyéb kórokozókkal?

Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) tájékoztatása szerint a 40 és 140 fok között készült ételekben elszaporodhatnak a kórokozók, ám a legalacsonyabb sütőbeállítás jellemzően ennél azért magasabb. Vagyis, ha hosszabb ideig, 160-180 fokon sütünk, nem kell attól tartanunk, hogy az ételek bakteriális szempontból egészségügyi veszélyt jelenthetnek.

Milyen gyakran érdemes tisztítani a sütőt?

A Livestrong által megkérdezett szakemberek szerint rendszeres használat esetén háromhavonta legalább egyszer ajánlott kisúrolni, napi igénybevétel esetén pedig ennél gyakrabban. Ez persze attól is függ, ki mennyire hanyag: ha az alkalmanként hátramaradó élelmiszer-hulladékot kihűlés után vizes szivaccsal rendszeresen eltávolítjuk, akkor pár hónappal elodázható a "nagytakarítás". Az öntisztító sütők esetében pedig egyáltalán nincs szükség kézi súrolásra.

Ahogy arról korábban írtunk, aki ódzkodik a vegyszeres tisztítástól - és sütője nincs elhanyagolt állapotban -, választhat kíméletesebb megoldást is. Aszódabikarbónavízzel elegyítve jól oldja a zsírt. A maximális hatás elérése érdekében érdemes a szódabikarbónás elegyet néhány percig állni hagyni, és utána áttörölni vele a szennyezett felületet.