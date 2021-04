"Mi, nők itt vagyunk" - megújult a Nők Lapja

Az április 7-én induló "Helló, változó világ! Mi, nők itt vagyunk" kampány célja, hogy felhívja a figyelmet arra, milyen társadalmi változásokra lenne szükség hazánkban, hogy a nők könnyebben érvényesülhessenek a munka, a tudomány vagy akár az egészségmegőrzés területén. A kampány kapcsán többek között Erdős Juci, Heal Edina, Kováts Adél, Mészáros Antónia, Polgár Judit, Szinetár Dóra, Tari Annamária és Zsédenyi Adrienn szólalnak meg.

Kívül-belül megújul a magazin

Természetesen nemcsak a társadalomnak, a Nők Lapjának is igazodnia kell a nők megváltozott igényeihez, így a kampány indulásával párhuzamosan a több mint 70 éves magazin külsőleg és belsőleg is megújul. A 21. század nőit hivatott megszólítani a régi hagyományokhoz visszanyúló, mégis modern, új logó, az új rovatrendszer és a korábbi közkedvelt újságírók mellett megjelenő új szerzők, a modern médiafogyasztási szokásokhoz igazodó podcastok és a nőklapja.hu is.

Vass Virág, a Nők Lapja főszerkesztője. Fotó: Nők Lapja

"A Nők Lapja nemcsak Magyarországon, a nemzetközi médiapiacon is egyedülálló jelenség. Úgy tudott mindmáig az ország legnagyobb példányszámú női hetilapja maradni, tudósítani a holdra szállásról, a Habselyem Kötöttárugyár divatbemutatóiról, a rendszerváltásról, az ökológiai lábnyomról és a COVID-járványról, hogy nem felejtette el megmutatni, mi történik mindeközben az emberrel. Ha a 'nőklapjás' hang személyes is, a metodika mindig tényfeltáró, objektív. Hiszem, hogy ez az egyéni nézőpontú, őszinte valóságábrázolás nemcsak egy nagy múltú műhely hagyománya, hanem a jövő hiteles tartalomgyártásának a záloga is. Célunk, hogy az újság hangjában továbbra is generációk hallják meg a maguk hangját, a megújuló Nők Lapja a következő hetven évben is a nők mindennapjainak krónikása legyen, offline és online" - mondta Vass Virág, a Nők Lapja főszerkesztője.

A 72 éves Nők Lapja Magyarország legnagyobb példányszámú hetilapja, 608 ezer olvasóval és 169 ezer eladott példányszámával 2,2 millió kontaktust generál hetente. A régi, megszokott újságírói gárda mellett új, rendszeres szerzőként többek között Al Ghaoui Naima, Bus István, Fábián Janka, Csányi Vilmos, Grecsó Krisztián, Vámos Miklós és Kemény Zsófi írásaival találkozhatnak az olvasók áprilistól.