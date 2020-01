Mérgezőek lehetnek egyes mosószerek

A mosó- és fehérítőszerek egyes alkotói bőrirritáló hatásúak vagy mérgezőek lehetnek, illetve károsak az élővizekre, az öblítők pedig gyakran allergiát kiváltó illatanyagokat tartalmaznak. A Tudatos Vásárló néhány környezetbarát alternatívát ajánl.

Megmérgezhetnek a mosószerek?

bőrirritáló hatásúak vagy mérgezőek lehetnek (például a fehérítő adalékok), illetve az élővizeket is károsíthatják (ilyenek a felületaktív anyagok). Az öblítők gyakran felborítja a biológiai egyensúlyt. A legelterjedtebb fehérítő hatóanyag a nátrium-hipoklorit, amely szerves anyagokkal reagálva számos egészségügyi problémát okozó, klórozott szerves anyagot eredményez - hívta fel a figyelmet korábban a A mosószerek egyes alkotói(például a fehérítő adalékok), illetve az élővizeket is károsíthatják (ilyenek a felületaktív anyagok). Az öblítők gyakran allergiát kiváltó illatanyagokat tartalmaznak. A mosószerekből a környezetbe, a természetes vizekbe kerülő foszforA legelterjedtebb fehérítő hatóanyag a nátrium-hipoklorit, amely szerves anyagokkal reagálva számos egészségügyi problémát okozó, klórozott szerves anyagot eredményez - hívta fel a figyelmet korábban a Tudatos Vásárló

Ezt figyelje, ha mosószert vásárol! A legtöbb háziasszony az egységár alapján választ a mosószerek közül, pedig a különböző méretű, kiszerelésű és állagú tisztítószerek közti döntésben egy informatív, ám kevéssé ismert ábra igazán nagy segítség. A vásárlók állandó dilemmája a megfelelő mosószer kiválasztása, hiszen a cél, hogy a lehető legtisztább legyen a család ruhája, a lehető legkevesebb pénzből. A döntés azonban nem egyszerű, ugyanis ma már sokféle kiszerelésű és formájú - mosópor, folyékony mosószer, gélkapszula, szilárd tabletta - mosószert kell összehasonlítani. Ebben segít korábbi cikkünk!

Mérgezeő mosószereket használunk otthon?

Mivel mossunk?

Kerüljük az illatosító, selymesebb érzést adó, száradást könnyítő adalékanyagokat! Kísérletezzük ki, hogy mekkora a legkisebb elegendő mosóporadag - ez A mosószóda vagy a reszelt mosószappan automata mosógépben is használható.Kísérletezzük ki, hogy mekkora a legkisebb elegendő mosóporadag - ez a lakóhelyünk vizének keménységétől is erősen függ. Fehérítőszerként a folttisztító só vagy nátrium-perkarbonát néven ismert szer a leginkább kíméletes. A fehér ruhákhoz citromlevet, a színesekhez ecetet öntsünk a szín megtartása érdekében.

A mosószer típusa és adagolása

a mosási módszereken. Ne vásároljunk olyan mosószert, amelyen nincs könnyen követhető útmutató, adagolási tanács, mérce, vagy ha nem derül ki, hogy A megfelelő mosóhatás elérése nem a márka kiválasztásán múlik, hanem sokkal inkább. Ne vásároljunk olyan mosószert, amelyen nincs könnyen követhető útmutató, adagolási tanács, mérce, vagy ha nem derül ki, hogy mennyi ruhát lehet vele kimosni . Nem szerencsés dolog, ha az adagolást térfogatban, a kiszerelést pedig tömegben adják meg (és persze nem jelzik a fajsúlyt). Ekkor ugyanis nem lehet megtudni, hogy hány kiló ruha mosásához, vagy hány rutinmosáshoz elegendő a mosószer.

Vízlágyító használatával viszont akár 50 ml-re is redukálható ez a mennyiség. Előfordulhat, hogy A legtöbb gyártó 250-300 ml mosópor használatát javasolja egy átlagos mosáshoz.Előfordulhat, hogy a mosópor egy része nem oldódik fel , és a dob alján leülepszik, ez akár 40 százalékos veszteséget is jelenthet mosásonként. Ez elkerülhető, ha például a mosószert egyenesen a dobba tesszük úgy, hogy egy konyharuhába csomagoljuk be a mosóport.

Milyen mosószeralternatívák vannak?

mosószódát (nátrium-karbonát) keverünk hozzá, amely általános vízlágyító-, áztató-, zsíroldó- és tisztítószer. 50 ml mosóporhoz 50-100 ml mosószódát javasolt adagolni. A Tudatos Vásárló egy másik cikkében néhány alternatívát is ajánl a környezetbarát és pénztárcakímélő mosáshoz, melyből néhányat mi is kiválogattunk. Az ajánlott mosóporadag negyede-ötöde is elegendő például, ha(nátrium-karbonát) keverünk hozzá, amely általános vízlágyító-, áztató-, zsíroldó- és tisztítószer. 50 ml mosóporhoz 50-100 ml mosószódát javasolt adagolni.

Vannak, akik érzékeny bőrű családtag, vannak, akik kisbaba, míg mások környezetvédelmi okok miatt találnak rá a mosódióra mint megoldásra. A benne rejlő lehetőségekről az alábbi cikkünkben írtunk!

Egy sajtreszelő segítségével mosószappanból szappanpelyhet is gyárthatunk, amely kiválthatja a mosóport. A szappanpehely gyapjúkímélő mosásra is alkalmas, és mivel az élővizekben teljesen lebomlik, környezetkímélőnek is minősül. A fa elégetése után keletkezett hamut vízzel összekeverve lúgos oldatot kapunk, amely szintén igen jól alkalmazható ruhák tisztítására.