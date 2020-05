Meglepő dolgok, amikre a sót használhatjuk

Ha például leejtünk egy tojást, és összetörik a padlón, szórjunk rá sót, és húsz perc múlva simán fel tudjuk törölni. Darázscsípésre is jó : csak nedvesítsük meg a csípést, és szórjuk be sóval. Ha kifröccsenővagymeggyullad a tűzhelyen, elolthatjuk, ha sót szórunk rá (vízzel soha ne próbálkozzunk). Atakarítására is jó lehet - ha főzés közben az edényből folyadék vagy szaft fröccsen ki , azonnal szórjuk be sóval a foltot, így könnyedén és nyom nélkül le tudjuk törölni anélkül, hogy rászáradna.