Karácsonykor így kerüljük el ezt a kellemetlen témát

Az év minden napján ott ólálkodik körülöttünk a fogyókúra, mint téma - beszélünk róla a kollégákkal, látjuk a hirdetéseket, szembe jönnek velünk csodadiétákról szóló cikkek. Ez a téma pedig sajnos karácsonyi szünetre sem megy. Családunkat, barátainkat érdekli, miért szedtünk fel pár kilót ("már megint"), vagy miért nem adtuk le azt a felesleget, ami már tavaly is zavarta a nagybácsit vagy nagynénit. A túlsúlynak számos oka lehet, ahogy annak is, hogy miért nem sikerül valakinek hosszú hónapok alatt sem lefogyni. Az ítélkezéshez viszont elég egyetlen másodperc, és bizony, mély sebeket ejthet.

Népszerű, ám hatástalan fogyókúrák Afogyókúrasenkinek sem egyszerű, és számos tényezőtől függ, hogy kinek milyen diéta válik be. Mindenkinél más módszer lehet igazán hatékony, az alábbiak közül viszont nem érdemes választani. Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

Egyszerű módszerek, amelyek tényleg segítenek

A túlsúlyos emberek közül kevesen ússzák meg karácsonykor a kellemetlen kérdéseket. Nekik ilyenkor különösen nehéz, hiszen a rokonok, barátok még akkor is felhozhatják a témát, ha csak egy rövid videotelefonálás jön össze az idei ünnepen.

Mit lehet tenni, hogy ez idén másképp legyen? A Metro című napilap egy plus size blogger, Debz szavait idézve azt írja, érdemes közölni a súlyunkon problémázó szerettünkkel, hogy mi is látjuk a problémát, nem mond újat nekünk. Továbbá, hogy mi is, mint mindenki más, csak élvezni szeretnénk az idei karácsonyt, ennek érdekében pedig nem folytatnánk tovább a beszélgetést erről a témáról.

Az ünnepek alatt néhány családtagunkkal csak az interneten keresztül kommunikálhatunk.

Fotó: Getty Images

Mások a határok felállítását, illetve megtartását emelik ki. Egy Jordan nevű plus size modell például abban hisz, hogy már a közös ünneplés / videotelefonálás elején meg kell mondani, hogy nem szeretnénk a súlyunkról vagy diétákról szót ejteni. Ha mégis felhozná valaki, közöljük egyszerűen, hogy számunkra kellemetlen ez a téma, beszéljünk inkább másról - majd dobjunk is be valami mást, ami mindenkinek megfelel. Jó, ha a társaságban van esetleg egy cinkosunk, akivel jó előre egyeztetjük, hogy segítsen másra terelni a beszélgetést, ha ez az általunk nem támogatott téma kerül terítékre.

Ne tartsunk attól, hogy bárkinek is megbántjuk az érzéseit azért, mert azt kérjük, beszéljünk másról - gondoljunk inkább arra, hogy önmagunk, illetve mentális egészségünk és lelki jóllétünk védelme a legfontosabb. Emlékeztessük magunkat arra, hogy mindig jobb egy pillanatnyi kínos csend a családban, mint ránk nézve bántó viselkedésnek kitenni magunkat.