Ezért érdemes park közelébe költözni

Korábbi tanulmányokat nézett át, és összességében mintegy nyolcmillió városlakó adatait elemezte az a nemzetközi kutatócsoport, amely röviden összefoglalva a következő eredményre jutott: azoknál, akik a városokban zöld területek közelében élnek, jóval kevésbé áll fenn a bármilyen okból - például szívbetegség, rák vagydemenciamiatt - bekövetkező korai elhalálozás veszélye, mint azoknál, akiknek otthona távolabb esik a parkoktól, ligetektől.

Jó hatással van ránk, ha zöld területekhez közel élünk. Fotó: iStock

Növények és mozgási lehetőségek

De vajon miért élünk hosszabb ideig, ha park közelében van az otthonunk? A tudósok ezt részben a növények légtisztító hatásával magyarázzák. Másrészt pedig a parkok ingyenes mozgáslehetőséget is biztosítanak, ami segíthet azelhízásvisszaszorításában, a mentális egészség megőrzésében és a stressz csökkentésében is. A kutatók most azt szeretnék elérni, hogy a lakosság egészsége érdekében még több fát és bokrot ültessenek világszerte.

Így hat ránk, ha vízparton élünk - részletek itt!

A csoport által elemzett tanulmányokban amerikai, kanadai, spanyol, olasz, ausztrál, svájci és kínai alanyok egészségügyi adatai szerepeltek. Az átfogó kutatást végző szakemberek műholdfelvételeket használtak arra, hogy kiszámolják, az egyes résztvevők otthona milyen messze fekszik a legközelebbi zöldterülettől. Az így kapott eredményt mindenkinél összevetették a már meglévő egészségügyi adatokkal.

Azt is kiszámolták, hogy az alanyok otthonának 500 méteres körzetében lévő zöldterület méretének két százalékos növekedése átlagosan négy százalékkal csökkentette a korai elhalálozás kockázatát - tehát minél nagyobb liget vagy park található egy-egy városlakó otthonának közelében, annál kevésbé veszélyezteti a korai elhalálozás.

Az átfogó elemzés vezető szerzője, David Rojas elmondása szerint ez volt az eddigi legnagyobb volumenű összehasonlító tanulmány, amely a zöldterületek és a korai halálozás közti lehetséges összefüggést vizsgálta. Hasonló tudományos munkák azonban készültek már korábban is. Egy tavaly publikált amerikai tanulmány például megállapította, hogy az emberek környezetében lévő növények jelentősen csökkentik a szívbetegségek kialakulásának kockázatát.

Forrás: dailymail.co.uk