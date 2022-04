Dolgok, amelyeket soha ne dobjunk a vécébe

A környezetünk, a vizeink és az egészségünk védelme érdekében is kulcsfontosságú, hogy rendeltetésszerűen használjuk az illemhelyet - hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Nemzeti Népegészségügy Központ (NNK). Nézzük, hogy a szakértők szerint miket nem szabad soha lehúzni a vécén.

Meglepő lehet, de nem a vécéülőke a lakás legszennyezettebb és legveszélyesebb pontja.

Megmaradt gyógyszerek

Ahogy már korábban is megírtuk, az otthoni házi patikából származó lejárt és/vagy feleslegessé vált gyógyszerek veszélyesek lehetnek a környezetre, valamint fokozott közegészségügyi kockázatot is jelenthetnek. Az antibiotikumok különösen problémásak ebből a szempontból, ugyanis segíthetik az ellenálló baktériumok elterjedését a vízben. Éppen ezért tilos ezeket a készítményeket a lefolyóba vagy a vécébe önteni, azonban a háztartási hulladék közé dobni sem szabad. Adjuk le őket a gyógyszertárakban, vagy dobjuk a kifejezetten gyógyszereknek fenntartott gyűjtőládába.

h i r d e t é s

Maszk, nedves kendő, vattakorong

A vécépapír mellett vagy helyett sokan használnak nedves törlőkendőket az intim részeik tisztán tartásához. Csakhogy ezek nem áznak szét és bomlanak le kellően gyorsan, így könnyen dugulást okozhatnak. Ugyanez igaz az egyszer használatos maszkokra és a vattakorongokra is. Ezeknek egyértelműen a szemetesben van a helyük.

Az ételmaradékot sem ajánlott lehúzni a vécén. Fotó: Getty Images

Betét, tampon, pelenka

Az intim és inkontinenciabetéteket, a tamponokat és az eldobható pelenkákat is kizárólag a szemetesbe szabad dobni. Ezek a higiéniai termékek óriási mennyiségű vizet képesek magukba szívni, így jelentősen megdagadnak és könnyen dugulást okozhatnak.

Olaj, festék

Sajnos sokan öntik a vécébe vagy a lefolyóba a hús vagy krumpli sütése után megmaradt olajat vagy zsírt. Ez azonban nagyon rossz ötlet, ugyanis egyes számítások szerint egyetlen csepp étolaj akár 10 köbméternyi vizet is beszennyezhet. A zsír pedig lehűlve összeáll, így pedig könnyen dugulást okozhat, hiszen minden más is beleragadhat. Az olaj és a zsír emellett lerakódik a csatorna falán és rontja a szennyvíztisztítás hatásfokát - de ugyanez igaz a különféle festékekre is. Ezeket tehát inkább adjuk le a gyűjtőpontokon vagy a hulladékudvarban.

Ételmaradék és macskaalom

Az ételmaradékok is sok háztartásban a vécében végzik. Ez a rossz szokás azonban jelentősen rontja a szennyvíztisztítás hatásfokát, az ételdarabok ráadásul a rovarokat és rágcsálókat is a csatornába vonzzák. De ugyanilyen rossz ötlet a macskaalom lehúzása is: ezzel csak feleslegesen megterheljük a csatornarendszert, és könnyen dugulás lehet a végeredmény.

Bár az NNK felsorolásában nem szerepelnek, de fontos megjegyezni, hogy a hajfestéshez használatos gumikesztyűt és az óvszert szintén tilos lehúzni a vécén. Egyes felmérések szerint pedig a kontaktlencsét használók csaknem ötöde a mellékhelyiségben szabadul meg a már nem használható lencséktől. Ezek azonban szétesve mikroműanyagokkal szennyezik be a vizet és a környezetet, tehát legközelebb inkább a szemétbe dobjuk őket.