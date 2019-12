Beteg a családban? Így fertőtlenítsünk!

A tisztaság fél egészség - mindannyian ismerjük ezt a közhelyes mondatot. Természetesen ebben is van igazság: a szakemberek szerint az egyik legegyszerűbb és egyben leghatékonyabb módszer a betegségek megelőzésére a kézmosás . Kutatások pedig azt is kimutatták, hogy a különböző mikrobák, például az influenzavírus órákig is képes életben maradni bizonyos felületeken, így megfertőzni azokat, aki ezekhez hozzáér. Így pedig könnyen előfordulhat, hogy ha valaki beteg volt a családban, akkor másokat is megfertőz, méh akkor is, ha a közvetlen kapcsolatot igyekszünk a minimumra csökkenteni velük. A rendszeres takarításnak tehát betegségmegelőző hatásai is vannak.

Takarítás vegyszerek nélkül Szerencsére nemcsak úgy varázsolhatjuk ragyogóan tisztává az otthonunkat, hogy ehhez vegyszereket használunk. A természetes módszerek hatékonyak, az áruk is kedvezőbb, és a saját egészségünket és a környezetünket is kímélik. Mit használjunk?

Ha beteg van a családban, érdemes sűrűbben mosni

Aztisztán tartásáról gyakran megfeledkezünk, pedig ezeket naponta számtalan alkalommal használjuk, nyomkodjuk (különösen betegen, hiszen ilyenkor unaloműzőre is szükségünk van), A kezünkről pedig nagyon könnyen átkerülnek ezekre a kórokozók: egy 2011-ban, a Journal of Perinatology című szaklapban megjelent tanulmány szerint a vizsgált mobiltelefonokon kivétel nélkül voltak baktériumok, ráadásul ezen baktériumtörzsek 90 százaléka a tulajdonos kezén is ott volt. Ugyanakkor csak az emberek 38 százaléka nyilatkozott úgy, hogy rendszeresen tisztítja ezeket az eszközöket.A legegyszerűbben készen kapható fertőtlenítő kendővel törölhetjük át ezeket a tárgyakat, vagyis a mobiltelefonokat, táblagépeket, távirányítókat, billentyűzeteket és telefonokat.is megtapadhatnak a kórokozók, de ezek közül nem mindegyiket mossuk rendszeresen. A ruhák, ágyneműk és törülközők cseréje természetes (bár ha beteg van a családban, érdemesebb ezeket nhány naponta kimosni), ugyanakkor a függönyökről és ágytakarókról hajlamosak lehetünk elfeledkezni. A megfelelő tisztító és fertőtlenítő hatás érdekében mossunk magasabb hőfokon vagy alkalmazzunk fertőtlenítő hatású mosószer-adalékotmeleg és nyirkos klímája nemcsak a penészgombák szaporodásának kedvez, de a különböző baktériumoknak és vírusoknak is. A 'legfertőzöttebb" helyek egyike a mosdókagyló, a vizsgálatok szerint ezeknek 98 százalékán találhatóak meg kórokozók. Szintén rendkívül fertőzöttek lehetnek a zuhanyfüggönyök és a fürdőszobai szőnyegek is. A mosdókagylót és a csaptelepeket naponta többször is töröljük át fertőtlenítő hatású tisztítószerrel, a zuhanyfüggönyt, fürdőszobai szőnyeget pedig legalább akkor mossuk ki, ha beteg volt valaki a családból.közül a legtöbb kórokozó a szivacsokon, törlőkendőkön, konyharuhákon található, és ezeket nemcsak tiszítani, fertőtleníteni kell gyakrabban, de cserélni is. A hűtőszekrény, a mikrohullámú sütő ajtaját, a kávéfőző gombjait, a vízforraló fogantyúját is érdemes időről időre áttörölni fertőtlenítő hatású kendővel., például influenzaszezonban érdemes megvizsgálni, hogy melyek azok az érintkezési pontok, melyeket minden családtag naponta többször is megfog, és amelyeken megtelepedhetnek a kórokozók. Ezek minden családban mások lehetnek, de általában a kilincseket, villanykapcsolókat, lépcsőkorlátokat, termosztátokat tekinthetjük ezeknek. Naponta kétszer töröljük ár ezeket fertőtlenítővel.különösen fogékonyak a fertőzésekre, és sajnos könnyen előfordulhat, hogy éppen azoktól a tárgyaktól fertőződnek vissza , melyek megnyugtatják őket, és közvetetten segítik a gyógyulásukat. Ne felejtsük el rendszeresen tisztítani, cserélni, fertőtleníteni a plüssjátékokat, a szundikendőket, kedvenc takarókat és cumikat. A kisbabáknál a rágókák és műanyag játékok rendszeres tisztítása is elengedhetetlen.A takarítás és rendszeres kézmosás mellettis nagyon nagy szerepe van abban, hogy a fertőzéseket, illetve felülfertőződéseket elkerüljük. A levegőben rengeteg kórokozó lehet, ráadásul a zárt helyek levegőjére egyedi baktériumflóra lehet a jellemző. A szellőztetéssel megbonthatjuk ennek egyensúlyát, és megakadályozhatjuk, hogy a kórokozók elszaporodjanak.