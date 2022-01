Az Ikea is drágább lesz

A brit IKEA pár napja jelentette be, hogy árat kell emelniük az omikron okozta munkaerőhiány, alapanyaghiány és az ellátási láncok akadozása miatt. Most kiderült, hogy Magyarországon is kénytelenek árakat emelni - írta a Pénzcentrum.

Árat emelnek. Fotó: Getty Images

A lap megkereste az IKEA magyarországi leányvállalatát, válaszukból pedig kiderült, hogy bár a világjárvány kezdete óta igyekeztek mérsékelni a nehézségeket és kompenzálni a megnövekedett költségeket, "ennek ellenére nem vagyunk immunisak azokra a makroökonómiai hatásokra, amelyekkel az üzleti vállalkozások, kereskedők és a nagyközönség is szembesülnek. Ezért az IKEA világszerte megemeli a termékeinek árát."

Kifejtették, hogy "az áremelés mértéke országról országra változik, és reflektál a helyi inflációs sajátosságokra". Kiemelték azt is, hogy bár nem tudnak információt adni az árkorrekció átlagos mértékéről, sok termék ára változatlan marad, de a "portfóliónk nagy részének ára emelkedik, összhangban a megemelkedett nyersanyagárak és az ellátási lánc költségeivel".